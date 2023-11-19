1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM: İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir açıklamada bulunmuştu ve kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çalışmalar yapılacağını açıklamıştı. Bu konuda Merkez Bankası ve BDDK bir karar alarak yüksek vadeli ve düşük faizli konut kredisinin yakın zaman içerisinde yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Şimdi tüm gözler düşük faizli konut kredisinin ayrıntılarında. Peki, ilk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak? 1.20 faiz oranlı kredi başvuru şartları neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM: İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman? - 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan konut kredisi kampanyasının ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor. Konut satışlarında son zamanlarda finansmana erişimin zorlaşması sebebi ile pek çok vatandaş, bir süredir gündemde olan düşük faizli kredi durumu hakkındaki son gelişmelere odaklandı. İşte, 1.20 faizli kredinin başvuru şartları hakkında bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM: İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman? - 2
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM: İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman? - 3

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM: İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman? - 4

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.

Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM: İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman? - 5

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer verereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER