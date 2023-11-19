1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON DURUM: İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman?
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir açıklamada bulunmuştu ve kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çalışmalar yapılacağını açıklamıştı. Bu konuda Merkez Bankası ve BDDK bir karar alarak yüksek vadeli ve düşük faizli konut kredisinin yakın zaman içerisinde yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Şimdi tüm gözler düşük faizli konut kredisinin ayrıntılarında. Peki, ilk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak? 1.20 faiz oranlı kredi başvuru şartları neler?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan konut kredisi kampanyasının ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor. Konut satışlarında son zamanlarda finansmana erişimin zorlaşması sebebi ile pek çok vatandaş, bir süredir gündemde olan düşük faizli kredi durumu hakkındaki son gelişmelere odaklandı. İşte, 1.20 faizli kredinin başvuru şartları hakkında bilgiler...