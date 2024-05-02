Kılavuz bekleniyor: 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman?
Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman?
36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alım yapılacak branşlar ve başvuru tarihleri merak konusu oldu. İşte, sağlık personeli alımında son gelimeler...