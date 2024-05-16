1 ay sonra düğünü olacaktı: Bahar'ı eski nişanlısı katletti!

İstanbul Küçükçekmece'de 28 yaşındaki Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan saldırgan aranıyor. Bahar'ın evlilik hazırlığı yaptığı ve 22 Haziran'da düğününün olacağı öğrenildi.

1 ay sonra düğünü olacaktı: Bahar'ı eski nişanlısı katletti! - 1

İstanbul bir kadın, eski nişanlısı tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü. Olay saat 08.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

1 ay sonra düğünü olacaktı: Bahar'ı eski nişanlısı katletti! - 2

İddiaya göre; cadde üzerinde yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı.

1 ay sonra düğünü olacaktı: Bahar'ı eski nişanlısı katletti! - 3

Sokak ortasındaki tartışma sırasında, Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a iki el ateş etti. Yaralanan Bahar Kaban yere düştü.

1 ay sonra düğünü olacaktı: Bahar'ı eski nişanlısı katletti! - 4

Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

1 ay sonra düğünü olacaktı: Bahar'ı eski nişanlısı katletti! - 5

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü. Kaban, hastanede hayatını kaybetti.

1 ay sonra düğünü olacaktı: Bahar'ı eski nişanlısı katletti! - 6

Polis ekipleri incelemelerde bulunurken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaban'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

1 ay sonra düğünü olacaktı: Bahar'ı eski nişanlısı katletti! - 7

22 HAZİRAN'DA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Öte yandan Bahar Kaban'ın evlilik hazırlığı yaptığı, 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenildi.

1 ay sonra düğünü olacaktı: Bahar'ı eski nişanlısı katletti! - 8

Eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından uzun süredir rahatsız edilen Bahar Kaban'ın daha önce polise giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

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