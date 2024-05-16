1 ay sonra düğünü olacaktı: Bahar'ı eski nişanlısı katletti!
İstanbul Küçükçekmece'de 28 yaşındaki Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan saldırgan aranıyor. Bahar'ın evlilik hazırlığı yaptığı ve 22 Haziran'da düğününün olacağı öğrenildi.
İstanbul bir kadın, eski nişanlısı tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü. Olay saat 08.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.