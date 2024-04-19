1 milyon 400 bin lira harcadığı eski kiloları hayatını kabusa çevirdi
İstanbul Avcılar'da Sabiha Eldenüstün, takıntı haline getirdiği kilolarından kurtulmak için midesine balon taktırdı. Toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yapan Eldenüstün'ün midesi delindi. 22 kilo verdiğini, 4 aydır yemek yiyemediğini ve kusmaktan yorulduğunu belirten mağdur kadın doktordan şikayetçi oldu. Doktor M.K. ise iddiaları kabul etmeyerek nedeninin hastanın çok sigara içmesi olduğunu vurguladı.
İstanbul’da yaşayan 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, yakınları ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen 14 Aralık 2023 Avcılar’da özel bir hastanede mide balonu ameliyatı oldu.
78 kiloyla girdiği ameliyattan sonra taburcu edilen Eldenüstün, günlerce kustu. Ağrılara dayanamayınca hastaneye giden Eldenüstün'ün midesinin delindiği tespit edildi.