1 saat havada kalabiliyor, 200 kilometre menzili var: KEMANKEŞ 2 için test süreci başladı

Yaklaşık 1 saat havada kalabiliyor, 200 kilometreden fazla menzili var… Baykar tarafından geliştirilen KEMANKEŞ 2 isimli mini akıllı seyir füzesinin Edirne’de testlerine başlandı. KEMANKEŞ 2, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek.

1 saat havada kalabiliyor, 200 kilometre menzili var: KEMANKEŞ 2 için test süreci başladı - 1

Baykar tarafından geliştirilen KEMANKEŞ 2 isimli mini akıllı seyir füzesinin Edirne Keşan’daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde sürdürülecek olan test süreci başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

1 saat havada kalabiliyor, 200 kilometre menzili var: KEMANKEŞ 2 için test süreci başladı - 2

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testleri başarıyla devam ediyor.

Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek.
1 saat havada kalabiliyor, 200 kilometre menzili var: KEMANKEŞ 2 için test süreci başladı - 3

200 kilometreden fazla görev menziline sahip KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

1 saat havada kalabiliyor, 200 kilometre menzili var: KEMANKEŞ 2 için test süreci başladı - 4

KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında üstünlük sağlayacak.

Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.
1 saat havada kalabiliyor, 200 kilometre menzili var: KEMANKEŞ 2 için test süreci başladı - 5

“SAVUNMA SANAYİMİZ İÇİN YENİ DEVRİM ALANI” 

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen mini akıllı seyir füzesinin ilk versiyonu KEMANKEŞ 1, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2023’te ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti. İlk atış testini ise 14 Haziran 2023'te Bayraktar TB2 SİHA’dan ateşlenerek başarıyla tamamlamıştı.

1 saat havada kalabiliyor, 200 kilometre menzili var: KEMANKEŞ 2 için test süreci başladı - 6

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, “Savunma sanayimiz için yeni devrim alanı, yapay zeka destekli maliyet etkin mini akıllı seyir füzeleri.” ifadesini kullandı.

1 saat havada kalabiliyor, 200 kilometre menzili var: KEMANKEŞ 2 için test süreci başladı - 7
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