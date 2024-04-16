1 saat havada kalabiliyor, 200 kilometre menzili var: KEMANKEŞ 2 için test süreci başladı
Yaklaşık 1 saat havada kalabiliyor, 200 kilometreden fazla menzili var… Baykar tarafından geliştirilen KEMANKEŞ 2 isimli mini akıllı seyir füzesinin Edirne’de testlerine başlandı. KEMANKEŞ 2, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek.
Baykar tarafından geliştirilen KEMANKEŞ 2 isimli mini akıllı seyir füzesinin Edirne Keşan’daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde sürdürülecek olan test süreci başladı.