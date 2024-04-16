1 saat havada kalabiliyor, 200 kilometre menzili var: KEMANKEŞ 2 için test süreci başladı

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testleri başarıyla devam ediyor.

Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek.