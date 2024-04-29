Kadavra köpekleriyle çalışmalar sürüyor: 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası bulundu

Balıkesir’de kaybolduktan 312 gün sonra kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg için çalışmalar sürüyor. Berzeg’in kaybolduğu bölgede 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel araziyi taramaya devam ediyor. Çalışmalarda son olarak Berzeg’e ait olduğu düşünülen bir kafatası bulundu. Bölgede bulunan Berzeg’in kahverengi cüzdanından ise 3 farklı bankaya ait kredi kartı, parçalanmış halde toplu taşıma kartı, sürücü belgesi, kimlik ve bir miktar para çıktı.

Kadavra köpekleriyle çalışmalar sürüyor: 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası bulundu - 1

İstanbul’dan Balıkesir’in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ekonomist Korhan Berzeg, geçen yıl 17 Haziran’da köpeği Tina ile dışarı çıktı.

Bir dönem Dünya Bankası’nda da çalışan Berzeg’den bir daha haber alınamadı.

Berzeg’i arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, Tina 74 gün sonra evine geri döndü. GPS takılarak çalışmalara dahil edilen Tina'lı aramalar da sonuçsuz kaldı.

Ekip sayının artırıldığı çalışmalar, geçen yıl 24 Ekim’de son buldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadavra köpekleriyle çalışmalar sürüyor: 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası bulundu - 2

312 GÜN SONRA İLK İZE ULAŞILDI

Berzeg’in kaybolmasından 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Gelgeç Mahallesi muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan’da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi’nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg’e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.
Kadavra köpekleriyle çalışmalar sürüyor: 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası bulundu - 3

CÜZDANINDAN NELER ÇIKTI?

Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde ücretsiz toplu taşıma kartı, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1’i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

Kadavra köpekleriyle çalışmalar sürüyor: 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası bulundu - 4

316 GÜN SONRA ÖLDÜĞÜ KESİNLEŞTİ

Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı. Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi.

Kadavra köpekleriyle çalışmalar sürüyor: 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası bulundu - 5

Bu süreçte kızı Nisa Berzeg’den kan örneği alındı.

İncelemede, kemik parçaları ile Nisa Berzeg’den alınan kan örneğinin DNA’sının eşleştiği açıklandı.

Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg’in öldüğü kesinleşti.
Kadavra köpekleriyle çalışmalar sürüyor: 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası bulundu - 6

KIYAFETLER VE 1'İ KAFATASI OLMAK ÜZERE 3 KEMİK PARÇASI BULUNDU

Bölgede çalışmalarına devam eden Jandarma Komando ekipleri, bugün, insana ait olduğu düşünülen 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzeg'e ait kıyafetlere ulaştı.

Arama çalışmalarına yarın devam edeceği açıklandı. 

Kadavra köpekleriyle çalışmalar sürüyor: 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası bulundu - 7
Kadavra köpekleriyle çalışmalar sürüyor: 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası bulundu - 8
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