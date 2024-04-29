Kadavra köpekleriyle çalışmalar sürüyor: 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası bulundu
Balıkesir’de kaybolduktan 312 gün sonra kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg için çalışmalar sürüyor. Berzeg’in kaybolduğu bölgede 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel araziyi taramaya devam ediyor. Çalışmalarda son olarak Berzeg’e ait olduğu düşünülen bir kafatası bulundu. Bölgede bulunan Berzeg’in kahverengi cüzdanından ise 3 farklı bankaya ait kredi kartı, parçalanmış halde toplu taşıma kartı, sürücü belgesi, kimlik ve bir miktar para çıktı.
İstanbul’dan Balıkesir’in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ekonomist Korhan Berzeg, geçen yıl 17 Haziran’da köpeği Tina ile dışarı çıktı.
Bir dönem Dünya Bankası’nda da çalışan Berzeg’den bir daha haber alınamadı.
Berzeg’i arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, Tina 74 gün sonra evine geri döndü. GPS takılarak çalışmalara dahil edilen Tina'lı aramalar da sonuçsuz kaldı.Ekip sayının artırıldığı çalışmalar, geçen yıl 24 Ekim’de son buldu.