1 yaşındaki Toprak'ın ölümünde anne ile sevgilisi tutuklandı
Antalya'da yatağında hareketsiz halde bulunduktan sonra götürüldüğü sağlık merkezinde hayatını kaybettiği belirlenen 1 yaşındaki Toprak Çelik'in vücudunda dayak izlerine rastlanılması üzerine gözaltına alınan anne Aygül Çelik ve birlikte yaşadığı Ahmet Önal, tutuklandı. Çelik'in ilk ifadesinde, "Ahmet, kızın ağlamasına sinirleniyordu. Beni odadan uzaklaştırarak çocuğu dövüyordu. Bir kere de çocuğu duvara fırlattığını gördüm." dediği öğrenildi. Öte yandan anne, hamile olduğunu da iddia etti.
Antalya'da annesinin götürdüğü semt polikliniğinde hayatını kaybeden 1 yaşındaki Toprak bebeğin annesi ve birlikte yaşadığı kişi tutuklandı.