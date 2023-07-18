1 yaşındaki Toprak'ın ölümünde anne ile sevgilisi tutuklandı

HAMİLE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Aygül Çelik ayrıca hamile olduğunu iddia etti. Çelik ve Önal, "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.