10 ay boyunca kaçtı, geçen hafta yakalandı: “Kanserdim, tarlada kaldım”
Diyarbakır’da 9 kişinin öldürüldüğü arazi katliamının baş şüphelisi olarak aranan ve 10 ay sonra yakalanıp tutuklanan Behçet Taş’ın ifadesi ortaya çıktı. Prostat kanseri olduğu için teslim olmadığını söyleyen Taş, “1 yıldır farklı farklı yerlerde kaldım, tarlada kaldım. Aile büyüğüyüm diye beni bu olaylardan sorumlu tutuyorlardı.” dedi.
Diyarbakır’da geçen yıl 15 Haziran günü yaşanan ve 9 kişinin öldürüldüğü arazi anlaşmazlığı katliamının firari baş şüphelisi Behçet Taş, olaydan 10 ay sonra, geçen hafta yakalandı.