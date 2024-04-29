Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yaptı. Uyarının ardından gelen yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı.

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Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı uyarıda bulundu. 

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; bu akşam 20:30-23:00 saatleri arasında Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

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Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

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Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

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Çankaya'nın Beşevler ve Bahçelievler semtinde yollarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken suyun tahliyesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü.

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