Ankara'da sağanak etkili oldu
Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yaptı. Uyarının ardından gelen yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı.
Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı uyarıda bulundu.
Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; bu akşam 20:30-23:00 saatleri arasında Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.