10 Kasım mesajları ve Atatürk fotoğrafları: Ulu Önder Atatürk ölüm yıldönümünde minnetle anılıyor
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu. Atatürk her yıl 10 Kasım'da büyük bir minnetle ve saygıyla anılıyor. Atatürk'e olan sevgilerini dile getirmek isteyen vatandaşlar, 10 Kasım mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte 10 Kasım mesajları ve Atatürk fotoğrafları...
Bugün 10 Kasım 2023, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi aleme intikal edişinin 85. yıl dönümü. Vatandaşlar 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için 10 Kasım mesajlarını ve Atatürk fotoğraflarını araştırıyor. Sosyal medyada "10 Kasım" etiketiyle yapılan paylaşımları derledik.