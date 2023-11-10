10 Kasım mesajları ve Atatürk fotoğrafları: Ulu Önder Atatürk ölüm yıldönümünde minnetle anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu. Atatürk her yıl 10 Kasım'da büyük bir minnetle ve saygıyla anılıyor. Atatürk'e olan sevgilerini dile getirmek isteyen vatandaşlar, 10 Kasım mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte 10 Kasım mesajları ve Atatürk fotoğrafları...

10 Kasım mesajları ve Atatürk fotoğrafları: Ulu Önder Atatürk ölüm yıldönümünde minnetle anılıyor - 1

Bugün 10 Kasım 2023, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi aleme intikal edişinin 85. yıl dönümü. Vatandaşlar 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için 10 Kasım mesajlarını ve Atatürk fotoğraflarını araştırıyor. Sosyal medyada "10 Kasım" etiketiyle yapılan paylaşımları derledik.

TÜRKİYE HABERLERİ

10 Kasım mesajları ve Atatürk fotoğrafları: Ulu Önder Atatürk ölüm yıldönümünde minnetle anılıyor - 2

10 KASIM MESAJLARI

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

"Kalbimizde ve aklımızdasın, hep olacaksın
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü"

"Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk. Kalbimdesin."

10 Kasım mesajları ve Atatürk fotoğrafları: Ulu Önder Atatürk ölüm yıldönümünde minnetle anılıyor - 3

"Tüm dünyanın saygısını kazanmış, yol göstericimiz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

"Umudumu kaybettiğim her an; biliyorum ki izinden gidiyorum. Bir tek o yolu biliyorum.
İlelebet!"

"Sonsuza kadar ruhumuzda, kalbimizde, fikrimizdesin."

10 Kasım mesajları ve Atatürk fotoğrafları: Ulu Önder Atatürk ölüm yıldönümünde minnetle anılıyor - 4

"Daima, sonsuza kadar, sevgi saygı ve büyük özlemle Atam…"

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü milletimizin O'na özlemini ve minnetini saygıyla gösterdiği gündür. Vefatının 85.yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü rahmetle, saygıyla ve minnetle bir kez daha anıyoruz."

"Bize miras bıraktığı çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti vizyonununu koruyarak ülkemizi aydınlık bir geleceğe hep beraber taşıyacağız.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü"

10 Kasım mesajları ve Atatürk fotoğrafları: Ulu Önder Atatürk ölüm yıldönümünde minnetle anılıyor - 5

"10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Büyük önderi minnetle anıyor, onun izinde yürümeye devam ediyoruz."

"Kurtuluş savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünde, Sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz."

"Bugün Büyük önderimiz ve 100 yılık Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85 yıl önce bugün maalesef aramızdan ayrıldı. Atatürk bu Cumhuriyeti gençlere ve bize emanet etti. Bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz."

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