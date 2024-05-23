10 soruda kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar
16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı, 4 gün boyunca gerçekleşecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan alınan bilgilere göre kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen bazı yanlışlar ve cevapları...
1 - Kesim gerçekleşmeksizin yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçer mi?
Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için gerekli şartları taşıyan bir hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesi şarttır. Kesim gerçekleşmeksizin yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmez.
Bu bağlamda "Kesimsiz kurban bağışı" adı altında yapılan bağışların hiçbir dini dayanağı bulunmamakta olup söz konusu bağışlar kurban sayılmaz.