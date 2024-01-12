10 soruda Milli İstihbarat Akademisi: Başvurular ne zaman başlayacak, yüksek lisans giriş şartları neler?
Milli İstihbarat Akademisine başvuru takvimi Nisan ayında açıklanacak. Peki, Milli İstihbarat Akademisi başvuruları ne zaman başlayacak? Yüksek lisans programı için giriş şartları neler? İşte Milli İstihbarat Akademisi hakkında merak edilenler 10 sorunun yanıtı...
1- Akademinin faaliyet alanları neler?
Akademi; eğitim ve araştırma olmak üzere iki temel faaliyet alanına sahip. Eğitim faaliyetleri enstitüler bünyesindeki programlar vasıtasıyla yürütülecek. Araştırma merkezlerinde ise bilimsel araştırma, çalıştay, sempozyum ve diğer akademik çalışmalar yapılacak.