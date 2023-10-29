Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

100 fotoğrafla Atatürk

Anadolu Ajansı, "En büyük eserim Cumhuriyet" diyen ve onu yeni nesle emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dijital restorasyon teknikleriyle iyileştirdiği fotoğraflarıyla "100 Fotoğrafla Atatürk" koleksiyonu hazırladı.

100 fotoğrafla Atatürk - 1

Albay Mustafa Kemal (önde açık renk üniformalı) Çanakkale Savaşlarında Anafartalar Grubu Komutanı iken Karargah personeli ile. (soldan sağa) YB.İzzettin (Çalışlar), YZB. Tevfik (Bıyıklıoğlu), Mustafa Kemal, Dr. Hüseyin, YZB. Pertev, YB. Neşet (bora), UTGM. Saim (Onhon), YZB. Hamit, UTGM. Zeki (Doğan). (Arşiv-01.01.1915)

TÜRKİYE HABERLERİ

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. Mustafa Kemal (sol 2), Trablusgarp Savaşı'nda arkadaşları ile. Ali Çetinkaya (Atatürk'ün sağında). (Arşiv-01.01.1912)

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Mustafa Kemal ve arkadaşları, Harp Okulu'ndan mezun oldukları gün kılıç kuşanmaları. (Arşiv-10.02.1902)

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Mustafa Kemal, 2. İnönü Savaşı sonrası Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü ile Çankaya Köşkü'nde. (Arşiv-04.06.1921 )

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Mustafa Kemal (ortada), İnönü Savaşlarının cereyan ettiği bölgede inceleme yaptı. Yaver Muzaffer Kılıç (sağda), Albay Şemsettin Taner (sağ 2), Başyaver Salih Bozok (sol 2), Albay Tevfik Bıyıklıoğlu (sol 3 gözlüklü), Özel Kalem Müdürü Hayati Bey (Atatürk'ün arkasında sivil). (Arşiv-01.01.1921)

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Mustafa Kemal (önde), Yaveri Muzaffer Kılıç (arkada) ile Ankara'nın Dikmen mevkii sırtlarında. (Arşiv-12.02.1921)

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Başkomutan Mustafa Kemal, Büyük Taarruz öncesi subay adayları talimgahında tüfekle atış yaptı. (Arşiv-01.01.1922)

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Mustafa Kemal (solda), Sakarya Savaşını idare ederken, Duatepe'de. Yaver Salih Bozok (sağda). (Arşiv-10.09.1921)

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Mustafa Kemal (solda), 1. İnönü Savaşından sonra Eskişehir'den Garp Cephesi Karargahı'na giderken. Atatürk'ün Yaveri Salih Bozok (sağda). (Arşiv-01.01.1921)

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Mustafa Kemal, Libya yerel kıyafeti ile Ankara'da din adamları arasında. (Arşiv-25.11.1920)

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Mustafa Kemal (ortada kalpaklı), Ankara Gölbaşı'nda, cepheye yiyecek götüren devecilerle sohbet ederken. (Arşiv-06.03.1921)

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Mustafa Kemal (ortada kalpaklı), Ankara Gölbaşı'nda, cepheye yiyecek götüren devecilerle sohbet ederken. (Arşiv-06.03.1921)

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Mustafa Kemal (ortada), Hüseyin Rauf Orbay (solda) ve Sivas Kongresi'nin Batı Cephesi Komutanlığı'na atadığı Ali Fuat Cebesoy (sağda) ile Sivas'ta toplantıda.(Arşiv-16.11.1919)

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Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşlarında siperde.(Arşiv-01.01.1915)

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Başkomutan Mustafa Kemal (vagon sahanlığında), Ilgın manevralarını izlemek için Çay İlçesi'ne geldi. Rus Büyükelçisi Aralof (vagonda kasketli) ve Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilof (vagonda başı açık), Başkomutanın güvenliğini sağlayan Topal Osman Ağa Müfrezesi Eratı (yerdeki 3 kişi), Mustafa Kemal'in köpeği Foks (sağda). (Arşiv-25.11.1920)

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Mustafa Kemal, Rauf Orbay ile Sivas'ta. (Arşiv-12.09.1919)

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Mustafa Kemal, Avusturya'da. (Arşiv-02.07.1918)

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Harp Akademisi'nden mezun olan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal. (Arşiv-11.01.1905)

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Mustafa Kemal, Ankara'da.(Arşiv-23.04.1920)

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Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal.(Arşiv-31.03.1922)

100 fotoğrafla Atatürk - 21

Mustafa Kemal, Tümgeneralliğe yükseldiği günlerde. (Arşiv-01.01.1916)

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Mustafa Kemal, Sofya Ataşemiliteri iken, verilen kostümlü baloya yeniçeri kıyafeti ile katıldı. (Arşiv-11.05.1914)

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Mustafa Kemal Atatürk, Derne Komutanı iken. (Arşiv-01.01.1912)

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Mustafa Kemal. (Arşiv-01.01.1920)

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Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk,1923 yılında Çankaya Köşkü'nde. (Arşiv-01.01.1923)

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Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (sol 2), eşi Latife Hanım'ın (sağ arkada) ailesinin Ankara'yı ziyaretlerinde. Baba Uşşakizade Muammer Bey (sağda), baldızları Rukiye Hanım (solda), Vecihe Hanım (sol 4) ve kayınvalidesi Adviye Hanım (sol 3) ile birlikte. (Arşiv-08.07.1923)

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk (sağ 3), İzmir dönüşü Uşak Tren Garı'nda dua ile karşılandı. (Arşiv-18.02.1923)

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Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk (sağ 2) eşi Latife Hanım (sağ 3) ve General Kazım Karabekir (sağda) ile Ege gezisinde. (Arşiv-15.03.1923)

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Mustafa Kemal Atatürk (sol 2) eşi Latife Hanım ile birlikte Mersin Millet Bahçesi'nde yurttaşların arasında. (Arşiv-17.03.1923)

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Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım'ın The Illustrated News Dergisi'nin kapağında yayımlanan fotoğrafı. (Arşiv-17.03.1923)

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Mustafa Kemal Atatürk eşi Latife Hanım ile birlikte yurt gezisinde. (Arşiv-01.01.1924)

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Mustafa Kemal Atatürk, Dumlupınar'da. (Arşiv-30.08.1924)

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Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da Gar binasından çıkarken. (Arşiv-27.03.1925)

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Mustafa Kemal Atatürk (eli gögüsünde), Kastamonu dönüşü Ankara'nın Çubuk ilçesinde. (Arşiv-01.09.1925)

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Mustafa Kemal Atatürk (sağ 2), Şapka Devrimi konusunda açıklama yaptığı Kastamonu'dan Ankara'ya dönüşünde, Hakimiyeti Milliye (Ulus) Meydanı'nda. Kütahya Milletvekilleri Nuri Conker (sol 2), Cevdet Bey (sol 3), Refik Saydam (sağda), Yunus Nadi Abalıoğlu (Atatürk'ün arkasında). (Arşiv-01.09.1925)

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Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanım. (Arşiv-29.01.1923)

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Mustafa Kemal Atatürk (sol 2), eşi Latife Hanım (solda), Fethi Okyar (sağda) ve eşi Galibe Hanım (sağ 2) ile Çankaya Köşkü'nün bahçesinde. (Arşiv-04.03.1923)

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Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da "23 Nisan Milli Bayramı" kutlamalarında. (Arşiv-23.04.1922)

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Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da. (Arşiv-30.03.1923)

100 fotoğrafla Atatürk - 40

Mustafa Kemal Atatürk, Tarsus Şelale Bahçesi'nde. (Arşiv-17.03.1923)

100 fotoğrafla Atatürk - 41

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-29.10.1923)

100 fotoğrafla Atatürk - 42

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-01.03.1924)

100 fotoğrafla Atatürk - 43

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-01.01.1927)

100 fotoğrafla Atatürk - 44

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. (Arşiv-29.10.1925)

100 fotoğrafla Atatürk - 45

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına katıldı. (Arşiv-29.10.1925)

100 fotoğrafla Atatürk - 46

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-01.01.1925)

100 fotoğrafla Atatürk - 47

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (solda) ve Başbakan İsmet İnönü (sağda). (Arşiv-

100 fotoğrafla Atatürk - 48

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-01.01.1928)

100 fotoğrafla Atatürk - 49

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-01.01.1928)

100 fotoğrafla Atatürk - 50

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-01.01.1928)

100 fotoğrafla Atatürk - 51

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1928'de Çanakkale gezisinde. (Arşiv-01.09.1928)

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Başkomutan Mustafa Kemal (sol 5), 1923'te Akşehir'de Garp Cephesi karargahında. (Arşiv-01.01.1923)

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16 Ocak 1923'te Mustafa Kemal (sağda), yurt gezisi sırasında uğradığı Osmaneli İstasyonu'nda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinlemişti. Mareşal Fevzi Çakmak (arkada sağda), Kazım Karabekir (Atatürk'ün arkasında solda). (Arşiv-16.01.1923)

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8 Şubat 1923'te Başkomutan Mustafa Kemal (sağ 3), eşi Latife Hanım (sol 2) ve General Kazım Karabekir, Edremit yolu üzerindeki Ergama Köyü'nde mola sırasında. (Arşiv-

100 fotoğrafla Atatürk - 55

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (sağda), 17 Kasım 1937'de pilot Sabiha Gökçen (sağ 2) ve diğer yetkililerle birlikte. (Arşiv-17.11.1937)

100 fotoğrafla Atatürk - 56

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal (ortada), Meclis Başkanı Kazım Özalp ve Başbakan İsmet İnönü Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları için TBMM'den ayrılırken. (Arşiv-30.10.1930)

100 fotoğrafla Atatürk - 57

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (sağda), uçak ile Ankara'ya gidecek olan Başbakan İsmet İnönü'yü (sol 2), Yeşilköy Havaalanı'nda uğurladı. (Arşiv-18.06.1936)

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Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Metris'de Harp Akademileri tatbikatında. (Arşiv-29.05.1936)

100 fotoğrafla Atatürk - 59

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Yeşilköy'de havacılık çalışmalarını incelerken. (Arşiv-01.01.1936)

100 fotoğrafla Atatürk - 60

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün yağlıboya resmi. (Arşiv-01.01.1965)

100 fotoğrafla Atatürk - 61

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Kirazlıdere'de askeri tatbikatta. (Arşiv-25.06.1934)

100 fotoğrafla Atatürk - 62

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya muhafız alayında denetleme yaparken. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya (solda). (Arşiv-01.01.1934)

100 fotoğrafla Atatürk - 63

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, askeri tatbikatta. (Arşiv-01.01.1934)

100 fotoğrafla Atatürk - 64

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi. (Arşiv-08.07.1931)

100 fotoğrafla Atatürk - 65

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Marmara Köşkü'nde Yaver Binbaşı Rusuhi Bey ile birlikte. (Arşiv-01.01.1931)

100 fotoğrafla Atatürk - 66

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da. (Arşiv-29.10.1930)

100 fotoğrafla Atatürk - 67

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tren penceresinde. (Arşiv-31.12.1929)

100 fotoğrafla Atatürk - 68

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, tren penceresinde. (Arşiv-31.12.1929)

100 fotoğrafla Atatürk - 69

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-31.12.1929)

100 fotoğrafla Atatürk - 70

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (solda), yapımı devam eden Türk Ocakları Genel Merkezi'ni gezerek, Genel Başkan Hamdullah Suphi Tanrıöver'den (sol 2) çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu (sağda). (Arşiv-24.11.1929)

100 fotoğrafla Atatürk - 71

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (solda), Yalova'da kendisinin okutturulmasını isteyen sığırtmaç (çoban) Mustafa ile birlikte. (Arşiv-01.01.1929)

100 fotoğrafla Atatürk - 72

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Orman Çiftliği'nde motosiklet sepetinde. (Arşiv-14.07.1929)

100 fotoğrafla Atatürk - 73

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (açık renk giysili), Orman Çiftliği'nde at arabasında. (Arşiv-14.07.1929)

100 fotoğrafla Atatürk - 74

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (bastonlu), hasat zamanı Orman Çiftliği'nde. (Arşiv-04.07.1929)

100 fotoğrafla Atatürk - 75

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, İzmit'te trende. TBMM Başkanı Kazım Özalp (sağda). (Arşiv-05.06.1928)

100 fotoğrafla Atatürk - 76

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında TBMM'den çıkarken. (Arşiv-29.10.2023)

100 fotoğrafla Atatürk - 77

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1930 yılında TBMM'de konuşma yaparken görülüyor. (Arşiv-01.11.1930)

100 fotoğrafla Atatürk - 78

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1929 yılında Dolmabahçe Sarayı'na gelişinde törenle karşılanırken görülüyor. (Arşiv-01.01.1929)

100 fotoğrafla Atatürk - 79

Mustafa Kemal, Balkan Harbinde Kurmay Binbaşı iken. (Arşiv-01.01.1912)

100 fotoğrafla Atatürk - 80

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1937'de 2. Ordu askeri tatbikatında görülüyor. (Arşiv-17.08.1937)

100 fotoğrafla Atatürk - 81

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1930'da, yaveri Rusuhi Bey ile birlikte görülüyor. (Arşiv-15.11.1930)

100 fotoğrafla Atatürk - 82

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (sağ 2), 27 Mayıs 1938'de Mareşal Fevzi Çakmak (sağda) ve manevi kızı Ülkü ile Haydar Paşa Garı'nda. (Arşiv-27.05.1938)

100 fotoğrafla Atatürk - 83

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 27 Kasım 1930'da Trabzon'a Ege Vapuru ile giderken vapurda gazete okudu. (Arşiv-27.11.2023)

100 fotoğrafla Atatürk - 84

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk,19 Kasım 1937'de (ortada), Adana Kız Enstitüsü'nde tarih dersine girdi. (Arşiv-19.11.1937)

100 fotoğrafla Atatürk - 85

Mareşal Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de. (Arşiv-26.11.1922)

100 fotoğrafla Atatürk - 86

Mareşal Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz sabahı Afyon Kocatepe'de (Arşiv-26.11.1922)

100 fotoğrafla Atatürk - 87

Mareşal Mustafa Kemal, Sakarya'da 1922 yılında Sakarya adını verdiği atla. (Arşiv-01.01.1922)

100 fotoğrafla Atatürk - 88

Mareşal Mustafa Kemal, 17 Haziran 1922'de İstanbullu gazetecilerle birlikte poz verdi. (Arşiv-16.06.1922)

100 fotoğrafla Atatürk - 89

Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal üniforması ile 8 Ekim 1926'da Ankara'da 1. Ordu tarafından düzenlenen askeri tatbikatta. (Arşiv-08.10.1926)

100 fotoğrafla Atatürk - 90

Mustafa Kemal (ortada) Sivas Kongresi öncesi heyeti temsiliye üyeleriyle birlikte. ( Arşiv-02.09.1919)

100 fotoğrafla Atatürk - 91

Mareşal Mustafa Kemal'in, Mersin millet bahçesinde 1923 yılında çocuklarla çekilen bir fotoğrafı. (Arşiv-16.03.1923)

100 fotoğrafla Atatürk - 92

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nın 10. yıl dönümü kutlamalarına katılmıştı. (Arşiv-29.10.1933)

100 fotoğrafla Atatürk - 93

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü kutlamalarında konuşma yapıyor. (Arşiv-29.10.1933)

100 fotoğrafla Atatürk - 94

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (ortada), 29 Ekim 1929'da Cumhuriyet Bayramı geçit törenini izliyor. (Arşiv-29.10.1929)

100 fotoğrafla Atatürk - 95

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (ortada), 1938'de Ankara Kız Lisesini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirmişti. Tarih öğretmeni Afet İnan (Atatürk'ün sağında beyaz şallı). (Arşiv-11.03.1938)

100 fotoğrafla Atatürk - 96

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (elinde kasket olan), 17 Kasım 1937'de Tunceli'nin Pertek ilçesinde Singeç Köprüsü'nün açılışını yapmıştı. Başbakan Celal Bayar (sol 2), Salih Bozok (solda), Sabiha Gökçen (Atatürk'ün sağında), İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile biklikte (sağda). (Arşiv-17.11.1937)

100 fotoğrafla Atatürk - 97

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 18 Ağustos 1937'de Trakya askeri tatbikatında. (Arşiv-18.08.1937)

100 fotoğrafla Atatürk - 98

Mustafa Kemal, Hamidiye Kruvazörü Komutanı Rauf Bey ile birlikte. (Arşiv-01.01.2012)

100 fotoğrafla Atatürk - 99

Başkomutan Mustafa Kemal. (Arşiv-09.11.2022)

100 fotoğrafla Atatürk - 100

Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal (ortada), Beşinci Ordu'da birlikte görev yaptığı iki arkadaşı ile. Lütfi Müfid Özdeş (solda). (Arşiv-15.07.1907)

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