100 fotoğrafla Atatürk
Anadolu Ajansı, "En büyük eserim Cumhuriyet" diyen ve onu yeni nesle emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dijital restorasyon teknikleriyle iyileştirdiği fotoğraflarıyla "100 Fotoğrafla Atatürk" koleksiyonu hazırladı.
Albay Mustafa Kemal (önde açık renk üniformalı) Çanakkale Savaşlarında Anafartalar Grubu Komutanı iken Karargah personeli ile. (soldan sağa) YB.İzzettin (Çalışlar), YZB. Tevfik (Bıyıklıoğlu), Mustafa Kemal, Dr. Hüseyin, YZB. Pertev, YB. Neşet (bora), UTGM. Saim (Onhon), YZB. Hamit, UTGM. Zeki (Doğan). (Arşiv-01.01.1915)