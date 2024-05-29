105 kişiye mezar olan Bilge Sitesi'nin fenni mesulü suçu kat maliklerine attı

"KAT MALİKLERİ GÜÇLENDİRMEDİ"

İnşaat için alınan ruhsatın 8 kat için alındığını, 9 ve 10’uncu katlar için sonradan ek kat izni alındığını ancak projenin buna göre yeniden yapılması gerekirken yapılmadığını ifade eden Aygan Gedik, kendi yaptığı projenin yönetmeliğe uygun olduğunu ve bu nedenle beraatını talep ettiğini aktardı.

Savunması dinlenen fenni mesul Haluk Koç ise Osmaniye Belediyesince Bilge Sitesi Yapı Kooperatifi üyelerine ve kat maliklerine binanın 1998 yılında yenilenen Deprem Yönetmeliği'ne göre güçlendirilmesi için tebligatta bulunduğunu ancak kat maliklerinin verilen tebligatı yerine getirmeyerek üzerlerine düşen görevi yapmadıklarını iddia etti.

Binada gerekli güçlendirmelerin yapılması halinde büyük ihtimalle yıkılmayacağını öne süren Haluk Koç, fenni mesul olarak görevlerini eksiksiz yaptığını ve bu nedenle beraatini talep ettiğini kaydetti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.