105 kişiye mezar olan Bilge Sitesi'nin fenni mesulü suçu kat maliklerine attı
Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde 105 kişiye mezar olan Bilge Sitesi davasında 4 tutuklu sanıktan fenni mesul Haluk Koç, kendisinin görevlerini eksiksiz yaptığını öne sürdü. Koç, kat maliklerini suçlayarak "Üzerlerine düşen görevi yapmadı. Bina güçlendirilseydi yıkılmayacaktı." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalara ilişkin yargılamalar devam ediyor.
6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılan Bilge Sitesi'nde 105 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç tutuklandı. Sanıklar hakkında Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Davanın 3'üncü duruşmasına 4 tutuklu sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunmaları alınan müteahhitler üzerlerine atılan suçlamaları reddedip, tahliyelerini talep etti.
Savunması alınan fenni mesul Ayhan Gedik, bilirkişi raporunda belirtilen eksik ve kusurları kabul etmediğini ve binanın projesinde hata olmadığını ileri sürdü.