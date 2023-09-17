112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2,5 milyon çağrı | Damadın GBT’si için arayan da var, interneti kesildiği için arayan da

Merkeze gelen çağrıları ilk olarak “Çağrı alıcı” personel karşılıyor ve çağrının gerekli olup olmadığı ve hangi birimi ilgilendirdiğine karar vererek, 30 saniye içerisinde yönlendirmesini yapıyor.

8 aylık sürede gelen 2,5 milyon ihbarın yüzde 64’ü ise gereksiz çağrılardan oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, gereksiz çağrıların önüne geçmek için sürekli bilgilendirme yaptıklarını söyledi. 2009 yılından bu yana gereksiz çağrıların düşüş eğiliminde olduğunu belirten Koçak, yine de mevcut durumun mesailerinin büyük kısmını aldığını ifade etti.