112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2,5 milyon çağrı | Damadın GBT’si için arayan da var, interneti kesildiği için arayan da
Antalya’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen 8 ayda 2 milyon 500 bin çağrının yüzde 64’ü gereksiz çağrılardan oluştu. Damat adayının GBT’sini yaptırmak isteyen de konuşmaya başlayan çocuğuna pratik yaptırmak isteyen de acil çağrı hattını meşgul etti.
Türkiye’de pilot bölge seçilen Antalya’da 2009 yılından bu yana tüm acil durum ihbarları 112 Acil Çağrı Merkezi’nde toplandı.
Bünyesinde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve sahil güvenlik olmak üzere 6 kurumu barındıran 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gün içerisinde çok sayıda ihbar geliyor.İhbarların sayısı ise her geçen yıl hem nüfusa bağlı olarak hem de kentin turizm hareketliliği nedeniyle giderek artıyor.