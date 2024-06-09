12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Bu yolda 4 kişi cinayet kurbanı oldu!

Diyarbakırlı Diken ailesinin 12 çocuğu, babaları Şerif Diken'in ölümünün ardından kendilerine kalan Bağlar ilçesi Batı Karakoç Mahallesi'ndeki 10 bin dönüm arazinin 2 bin dönümlük kısmını, amcaları R.D.'nin usulsüz olarak üzerine geçirdiğini öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı.

Araziyi geri isteyen kardeşler ile amca R.D. arasında husumet başladı. Bu süreçte amca R.D. de karşı dava açtı.

Kardeşlerden Ömer Ziya Diken, aynı zamanda kayınpederi de olan amcası R.D. ile birlikte hareket etti. Bazı kardeşleri de kendisine destek verdi. Kardeşler, 5 ve 7 kişilik gruplara ayrılarak arazi anlaşmazlığının tarafları oldu.