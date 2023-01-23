12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı

Güven, “Eskiden işler çok iyiydi, insanlar burada çok güzel döviz kazanıyordu ancak kapanınca her taraf harabe oldu. Kapı açıldı ancak giriş ve çıkışlar beklediğimiz gibi değil. Esnaf da ciddi bir hazırlık yapamıyor çünkü ileride tekrar kapanıp kapanmayacağı belli değil” dedi.