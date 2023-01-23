12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı

Adana'daki İncirlik Hava Üssü’nde görevli ABD’li personel, 12 yıllık yasağın ardından verilen izinle üs dışına çıkmaya başladı. Mahallede uzun süredir iş yerleri kapalı olan esnaf, kepenklerini açarak yoğun geçecek zamanlar için hazırlık yapmaya başladı.

12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 1

Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi, Körfez Savaşı ve ABD’nin Irak işgali döneminde 20 bini aşkın askerin yarattığı ekonomiyle altın çağını yaşadı.

12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 2

2002 yılında asker sayısının azaltılmasıyla birlikte ekonomi biraz yavaşlasa da 2011 yılında DAEŞ tehlikesi nedeniyle askerlerin dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyla tam anlamıyla hareketlilik son buldu.

12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 3

ABD’li askerlerin yoğun ilgi gösterdiği yeme-içme, eğlence, tekstil, kuyumculuk, hediyelik eşya, halıcılık, spor, dövmecilik gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Aradan geçen yıllarda iş yerleri bakımsız kaldı.

12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 4

ABD’li askerlerin üsten çıkmasına 21 Ocak’ta izin verildi.

12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 5

Haberi alan esnaf, iş yerlerinin kepenklerini açmaya başladı.

12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 6

İlk olarak iş yerlerinde tadilat yapan esnaftan yüzde 30’u iş başı yaptı.

12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 7

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de çevre düzenlemesi ve yollarda asfalt çalışması yaptığı görüldü.

12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 8

'ESKİDEN İŞLER ÇOK İYİYDİ'

Bölgenin 38 yıllık esnafı Muzaffer Güven, üsse giriş-çıkışlar kapatılmadan önce dericilik üzerine çalıştığını belirterek, şu an iş yerini giyim mağazasına dönüştürdüğünü söyledi.

12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 9

Güven, “Eskiden işler çok iyiydi, insanlar burada çok güzel döviz kazanıyordu ancak kapanınca her taraf harabe oldu. Kapı açıldı ancak giriş ve çıkışlar beklediğimiz gibi değil. Esnaf da ciddi bir hazırlık yapamıyor çünkü ileride tekrar kapanıp kapanmayacağı belli değil” dedi.

12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 10
12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 11
12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 12
12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 13
12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 14
12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 15
12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 16
12 yıllık yasak bitti! ABD'li personel üs dışına çıkmaya başladı - 17

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