İzmir'de lösemi tedavisi gören Nehir'e hastane odasında sürpriz evlilik teklifi
İzmir'de Emre Coşkun (20), lösemi tedavisi gören kız arkadaşı Nehir Yurtsever'e (19) hastane odasında, diz çökerek evlilik teklifi etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yurtsever, "Evlilik teklifi alınca çok şaşırdım çünkü hiç beklemiyordum. Bu konuyu ara sıra konuşuyorduk ama seneler sonra olur diye bahsediyorduk. Özellikle hastalık sürecini yaşadıktan sonra hiçbir şeyi ertelememe kararı aldık. Bir an önce buradan çıkıp bu hayali yaşamak istiyorum" dedi.
İzmir'de bacaklarında oluşan morlukları fark edip, doktora başvuran Nehir Yurtsever'e lösemi teşhisi konuldu. Yurtsever'in lösemi tedavisine özel bir hastanede 3 gün önce başlandı.