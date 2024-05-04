İzmir'de lösemi tedavisi gören Nehir'e hastane odasında sürpriz evlilik teklifi

Müzikle ilgilendiğini ve bu yıl operaya hazırlandığını belirten Yurtsever, “Yurt dışına çıkmak gibi bir hayalim vardı. Ancak kısa bir ara verdim, bu süreç geçtikten sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Çok hayat dolu, enerjik ve hayvansever bir insanım. Dün erkek arkadaşımın yapmış olduğu teklife çok mutlu oldum. Hayata tekrar tutunmak için bir amaç ve umut oldu diyebilirim." dedi.