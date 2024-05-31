128 fay hattı mercek altına alındı, uzmanlar Malatya’ya dikkat çekti: “Kırılırsa 7,2 büyüklüğünde deprem üretebilir”

Türkiye, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli geniş bir alanı etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Depremden sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, TÜBİTAK’ın paydaş kuruluşları İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve birçok üniversiteden bilim insanıyla deprem bölgesine gitti.

Orta Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illeri doğrudan etkileyebilecek faylar üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı.

Birçok bilim insanı ve öğrencinin katıldığı ekip tarafından tarafından Şirvan Fayı, Cizre Fayı, Antakya Fayı, Ölü Deniz Fayı, Malatya Fayı ve Orta Anadolu Fayı-Deliler segmenti gibi faylar üzerinde çalışmalar yürütüldü.