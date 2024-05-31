128 fay hattı mercek altına alındı, uzmanlar Malatya’ya dikkat çekti: “Kırılırsa 7,2 büyüklüğünde deprem üretebilir”
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinin ardından 100’e yakın bilim insanı bölgeyi mercek altına aldı. Bilim insanları, 128 fay hattında incelemelerde bulundu. Araştırmacı ekipte yer alan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya Fayı’na dikkat çekti. Sözbilir, “Malatya Fayı’nı oluşturan 3 segmentin her birinin kendi başına kırılması halinde 7,2 büyüklüğünde deprem üretebilir.” diye konuştu.
Türkiye, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli geniş bir alanı etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.
Depremden sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, TÜBİTAK’ın paydaş kuruluşları İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve birçok üniversiteden bilim insanıyla deprem bölgesine gitti.
Orta Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illeri doğrudan etkileyebilecek faylar üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı.Birçok bilim insanı ve öğrencinin katıldığı ekip tarafından tarafından Şirvan Fayı, Cizre Fayı, Antakya Fayı, Ölü Deniz Fayı, Malatya Fayı ve Orta Anadolu Fayı-Deliler segmenti gibi faylar üzerinde çalışmalar yürütüldü.