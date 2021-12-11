13 erkek arasında Türkiye üçüncüsü oldu

KIZI DA EN GENÇ KADIN PİLOT

Evren Girgin, 16 yaşındaki kızı Derin Girgin'in kendisini izlemeye geldiğinde otomobil sporlarına ilgi duymaya başladığını belirtip, "Bahadır Hoca, ona da 'Direksiyona geçer misin' diye sordu. İlk kez burada araba kullandı. Benim sayemde merak sardı ve Türkiye'nin en genç kadın pilotu oldu. Birlikte de geliyoruz. O da çok heyecanlı. Erkek egemen bir spor. Görenler şaşırıyorlar. Ama şaşırmamalı. Neden kadınlar yapamasın ki erkeklerle eşit ortamlarda çalışıyoruz" diye konuştu.