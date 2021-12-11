13 erkek arasında Türkiye üçüncüsü oldu

İzmir'de Evren Girgin, yaklaşık 1 yıl önce hobi olarak başladığı yarış pilotluğunda, ilk sezon yarışlarında dereceye girdi. AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda grubundaki 13 erkek pilot arasında Türkiye 3'üncüsü olan Girgin, bir sonraki yarışlarda daha güçlü bir otomobille katılarak şampiyonluğu hedefliyor.

Haberler - DHA 11.12.2021 - 10:57

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’de, evcil hayvan ürünleri üzerine bir şirketi bulunan, evli, 1 çocuk annesi 44 yaşındaki Evren Girgin, yaklaşık 1 yıl önce yarış pilotu Bahadır Sevinç (48) ile tanışarak hobi amaçlı yarış pilotluğuna başladı.

13 erkek arasında Türkiye üçüncüsü oldu - 2

Kısa sürede kendisini yarışların içinde bulan Girgin, Otomobil Sporları Federasyonu'nun geçen 20-21 Kasım tarihleri arasında, virajlı dağ yollarında binek otomobillerle düzenlediği AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'na katıldı. Girgin, yarıştığı etapta 13 erkek pilot arasında 3'üncü oldu.

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İlk sezonunda, başarı kazandığı için memnun olduğunu ifade eden Girgin, "Ben araba kullanmayı severim. Bahadır hocayla tanıştıktan sonra bu spor ilgimi çekti. İlk sezonumda üçüncüsü oldum. Haftada birkaç gün mutlaka piste çıkarım. İş yoğunluğundan bunaldığımda rahatlamak için piste geliyordum. Sonra sevdim ve sürekli gelmeye başladım. Riskleri var. Ama hiçbir zaman korkmadım. Çünkü araçlar zaten çok güvenli" dedi.

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KIZI DA EN GENÇ KADIN PİLOT

Evren Girgin, 16 yaşındaki kızı Derin Girgin'in kendisini izlemeye geldiğinde otomobil sporlarına ilgi duymaya başladığını belirtip, "Bahadır Hoca, ona da 'Direksiyona geçer misin' diye sordu. İlk kez burada araba kullandı. Benim sayemde merak sardı ve 'nin en genç kadın pilotu oldu. Birlikte de geliyoruz. O da çok heyecanlı. Erkek egemen bir spor. Görenler şaşırıyorlar. Ama şaşırmamalı. Neden kadınlar yapamasın ki erkeklerle eşit ortamlarda çalışıyoruz" diye konuştu.

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Ailesinin ve yakınlarının kendisini hep desteklediğini dile getiren Girgin, "Eşim de beni destekliyor. Son yarışa geldiğinde, 'Evren sen bu parkuru daha önce gördün mü, emin misin, yavaş yavaş kullan' gibi uyarılarda bulundu. Bu sporda kurallara uyduğunuz takdirde bir sorun yok. Her yıl katılacağım yarışlara. Bundan sonra daha güçlü bir araçla yarışacağım ve şampiyonluk istiyorum" ifadelerini kullandı.

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"ÇOK BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ"

Kentte yıllardır yarış pilotluğu yapan Bahadır Sevinç (48) önceki sezonlarda da kadın pilotları çalıştırdığını belirtip, "Evren hanımı takıma aldık ve o da çok başarılı bir sezon geçirdi. Gelecek yıl Rallycross'ta yarışacak. Çok daha güçlü bir araçta yarışıp daha iyi dereceler yapabilir. Önümüzdeki yıl bambaşka bir otomobille bambaşka bir Evren gelecek" dedi.

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