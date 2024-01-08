13 yaşındaki Gökçe'nin intiharına takipsizlik kararı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde viyadük altında cansız bedeni bulunan Gökçe Ergen'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İncelemede Ergen'in viyadükten atlayarak intihar ettiği ve ölümünün genel beden travması sonrası çoklu kemik ve kafatası kırıklarına bağlı beyin kanaması, iç organ yaralanması ve iç kanama sonucu meydana geldiği tespit edildi. Savcılık, olayın kesin olarak intihar olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı vererek soruşturmayı kapattı.
21 Aralık 2022'de Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İncelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Gökçe Ergen (13) olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma, delillerin tplanmasıyla tamamlandı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Ergen'in ölümünün intihar olduğu belirlendi.