13 yaşındaki Gökçe'nin intiharına takipsizlik kararı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde viyadük altında cansız bedeni bulunan Gökçe Ergen'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İncelemede Ergen'in viyadükten atlayarak intihar ettiği ve ölümünün genel beden travması sonrası çoklu kemik ve kafatası kırıklarına bağlı beyin kanaması, iç organ yaralanması ve iç kanama sonucu meydana geldiği tespit edildi. Savcılık, olayın kesin olarak intihar olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı vererek soruşturmayı kapattı.

13 yaşındaki Gökçe'nin intiharına takipsizlik kararı - 1

21 Aralık 2022'de Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İncelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Gökçe Ergen (13) olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma, delillerin tplanmasıyla tamamlandı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Ergen'in ölümünün intihar olduğu belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

13 yaşındaki Gökçe'nin intiharına takipsizlik kararı - 2

KANINDA HERHANGİ BİR UYARICI MADDEYE RASTLANMADI

Soruşturma dosyasında Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanlığı'nın raporu da yer aldı. Raporda, Ergen'in olay anında kanında uyuşturucu, uyarıcı madde ya da ilaca dair maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Otopside de Ergen'in ölümünün genel beden travması sonrası çoklu kemik ve kafatası kırıklarına bağlı beyin kanaması, iç organ yaralanması ve iç kanama sonucu ölümün meydana geldiği tespit edildi.

13 yaşındaki Gökçe'nin intiharına takipsizlik kararı - 3

"KISA BİR SÜRE BEKLEDİKTEN SONRA KORKULUĞA TIRMANDI"

Olay anı ile ilgili ilçe polis merkezi amirliğinin kamera incelemeleri tutanağı da dosyada yer aldı.

Buna göre, Gökçe Ergen'in köprü üzerinden görüntüye girdiği ve yalnız olduğu belirtildi. Ergen'in köprünün orta kısmına kadar yürüdüğü, bir süre sonra durduğu, kısa bir süre bekledikten sonra korkuluğa tırmanıp kendini aşağıya bıraktığı ifadeleri tutanakta yer aldı.

13 yaşındaki Gökçe'nin intiharına takipsizlik kararı - 4

"NE YAPIYORSUN DEMEYE KALMADAN KENDİNİ AŞAĞI BIRAKTI"

Tanıkların ifadesinin de yer aldığı soruşturma dosyasında olayı gören, bölgede bulunan futbol sahasında arkadaşları ile top oynadıktan sonra eve doğru gittiğini söyleyen A.O., "Çenedağ Mahallesi'ndeki köprünün altına doğru geldiğim sırada bir kızın köprünün korkuluklarına tırmandığını gördüm. Sonrasında yürümeye devam ettim. Yine baktığımda kızın korkulukları aşıp, ayaklarını aşağı doğru sarkıttığını gördüm. 'Ne yapıyorsun' demeye kalmadan kız kendini aşağı bıraktı ve kafası üzerine düştü. Benim yanımda telefon olmadığı için oradaki 2 bayandan ambulansı aramasını söyledim ve olay yerine ambulans geldi. Köprüden atlayan kızın etrafında ve yanında kimseyi görmedim. Sadece atlamadan önce geriye, sağa doğru baktı ve atladı. Herhangi bir kavga görmedim." dedi.

13 yaşındaki Gökçe'nin intiharına takipsizlik kararı - 5

"İNTİHAR EDECEĞİM DEMEYE BAŞLADI"

Gökçe Ergen’in arkadaşı E.A. (14) verdiği ifadede Ergen'in sık sık intihar edeceğini söylediğini belirterek, şunları anlattı:

"Gökçe tanıştığımızdan beri gerek benimle konuşurken gerekse diğer arkadaşlarla konuşurken sürekli intihar edeceğini söylemekte idi. Ancak bunu şaka yollu ve sürekli söylediğinden dolayı kendisini ciddiye almıyorduk. 'İntihar edeceğim' veya 'Kendimi öldüreceğim' derken bunu neden yapacağına dair herhangi bir şey söylemedi. Son 10-15 gündür de 'İntihar edeceğim' demeye başladı. Ancak yine kendisini ciddiye almadık. Sene başında bir kez koluna kesik atmıştı ancak bu olayı okul dışında gerçekleştirmişti. Bu kolundaki kesi izini sınıf öğretmenimiz görmüş ve onunla konuşmuştu."

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Soruşturma dosyasında Gökçe'nin yanında bulunan cep telefonunun kilidinin açılmadığı belirtilirken, olay ile ilgili Gökçe'nin intihara yönlendirildiğine veya azmettirildiğine veya teşvik edildiğine dair dosyada herhangi bir delilin bulunmadığı vurgulanarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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