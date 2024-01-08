13 yaşındaki Gökçe'nin intiharına takipsizlik kararı

"İNTİHAR EDECEĞİM DEMEYE BAŞLADI"

Gökçe Ergen’in arkadaşı E.A. (14) verdiği ifadede Ergen'in sık sık intihar edeceğini söylediğini belirterek, şunları anlattı:

"Gökçe tanıştığımızdan beri gerek benimle konuşurken gerekse diğer arkadaşlarla konuşurken sürekli intihar edeceğini söylemekte idi. Ancak bunu şaka yollu ve sürekli söylediğinden dolayı kendisini ciddiye almıyorduk. 'İntihar edeceğim' veya 'Kendimi öldüreceğim' derken bunu neden yapacağına dair herhangi bir şey söylemedi. Son 10-15 gündür de 'İntihar edeceğim' demeye başladı. Ancak yine kendisini ciddiye almadık. Sene başında bir kez koluna kesik atmıştı ancak bu olayı okul dışında gerçekleştirmişti. Bu kolundaki kesi izini sınıf öğretmenimiz görmüş ve onunla konuşmuştu."

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Soruşturma dosyasında Gökçe'nin yanında bulunan cep telefonunun kilidinin açılmadığı belirtilirken, olay ile ilgili Gökçe'nin intihara yönlendirildiğine veya azmettirildiğine veya teşvik edildiğine dair dosyada herhangi bir delilin bulunmadığı vurgulanarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.