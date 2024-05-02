Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A "DEPREM BAKANLIĞI KURULSUN" TEKLİFİ

Özgür Özel görüşmede Erdoğan’a "deprem bakanlığı kurulsun" teklifi sundu.

Özel'in "İstanbul'da deprem endişesi var, deprem bakanlığı kurulması gerekiyor. Bu konu siyaset üstü, biz de muhalefet olarak gerekli desteği verelim, bakan yardımcılığına da muhalefetten atama yapabilirsiniz.” dediği öğrenildi.