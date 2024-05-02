Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek
Siyasette tüm gözlerin çevrildiği görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü. CHP kaynakları Erdoğan-Özel görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiği yönünde açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmeyle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." açıklamasını yaptı.
Ankara 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye sahne oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüştü.