Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek

Siyasette tüm gözlerin çevrildiği görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü. CHP kaynakları Erdoğan-Özel görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiği yönünde açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmeyle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 1

Ankara 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 2

AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016’dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve saat 16.04’te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 3

CHP lideri Özel’i AK Parti Genel Merkezi önünde partinin başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Özel ve beraberindekiler karşılamanın ardından içeriye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 4

GÖRÜŞME 1,5 SAAT SÜRDÜ

Genel merkezin 8’inci katındaki genel başkanlık makamında gerçekleşen görüşme saat 16.04’te başladı.

İkili arasındaki görüşme 1,5 saat sürdü. 

Özel, ziyaret sonrası açıklama yapmazken görüşmesi sonrası CHP Genel Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 5

CHP KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

CHP kaynakları Erdoğan-Özel görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiği yönünde açıklama yaptı.

Kaynaklar, sorunların çözümü konusunda mesafe alınabileceği görüldüğünü bildirdi.

Edinilen bilgiye göre liderler birbirlerine hediye de verdi.

Erdoğan, Özel'e Milli Saraylar'dan bir fincan takımının yanı sıra çay ve bal, Özel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" isimli bir obje hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 6

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A "DEPREM BAKANLIĞI KURULSUN" TEKLİFİ

Özgür Özel görüşmede Erdoğan’a "deprem bakanlığı kurulsun" teklifi sundu.

Özel'in "İstanbul'da deprem endişesi var, deprem bakanlığı kurulması gerekiyor. Bu konu siyaset üstü, biz de muhalefet olarak gerekli desteği verelim, bakan yardımcılığına da muhalefetten atama yapabilirsiniz.” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 7

ÖMER ÇELİK: İADE-İ ZİYARET GERÇEKLEŞECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 8

ELİTAŞ VE TAN DA GÖRÜŞMEDE

Görüşmede CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 9

SÜREÇ BAYRAM TEBRİĞİYLE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 10

Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 11

GÜNDEM YENİ ANAYASA

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayan görüşmede ana gündem maddesi yeni anayasa. Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "CHP'nin de değişime destek verecebileceği inancındayım." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 12

Özgür Özel'in çantasında ise anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 13

Belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları ve atama bekleyen öğretmenler gündemindeki diğer başlıklar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü: İade-i ziyaret gerçekleşecek - 14

Kritik görüşme öncesi eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşen Özel, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.

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