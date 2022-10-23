1300 yıllık ağaçta zeytin hasadı

İlçenin zeytinyağı fabrikaları ve zeytin işleme tesisleriyle de öne çıktığını belirten Pehlivan, "Bu ağaç 1300 yıldır insanlığa hizmet ediyor, tarihe, bugünlere, yarınlara selam duruyor. Ağacın gölgesinde durarak yetişen ürünleri toplayacağız." dedi.