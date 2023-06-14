132 yılda tamamlandı: Kaderine terk edildi
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Kemaliye ile Sivas'ın Divriği ilçesindeki bazı köylere ulaşım sağlanan ve 132 yılda tamamlanan 7 kilometrelik taş yol bakımsızlıktan kaderine terk edildi. Taş yoldaki sorunlar nedeniyle ulaşımın güçleştiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.
1870 yılında Karanlık Kanyonu'nun kayalıklarında yapımına başlanan taş yolda, ilk önce köylüler çalıştı. İlkel aletlerle taşları oyan köy halkı, zaman zaman devlet desteğiyle de çalışmalarını sürdürdü. 1991-1999 yıllarında Erzincan Valiliği görevinde bulunan Recep Yazıcıoğlu'nun da yapımına destek verdiği taş yol, 2002'de 132 yıllık çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. 7 kilometre uzunluğunda, içindeki irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlar bulunan taş yolu; Gümüş Çeşme, Yeniköy, Ağıl, Gözaydın, Sandık köyleri ile Çaltı, Ağıllar, Harmankaya, Dilli mezralarında yaşayanlar kullanıyor.Taş yolda kış aylarında ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Özellikle Kemaliye ilçesine bağlı köy ve mezralarda yaşayanlar, tünellerde biriken sular nedeniyle zorluk çekiyor.