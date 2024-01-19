1400 kişiye mezar olan Ebrar Siteleri'nin kurucusu: "Suçum nedir anlamadım"

"EBRAR SİTELERİNİ KURAN BENİM"

Ebrar Siteleri'nin ilk temellerini atan Tevfik Tepebaşı, savunma öncesi yapılan kimlik kontrolünde hakimin aylık geliri ve üzerinde mal varlığı olup olmadığı sorusuna emekli öğretmen olduğunu, 1 araba, 20 daire ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu söyledi.

Daha sonra savunmasını yapan Tevfik Tepebaşı, sitede yakınlarını, öğretmen arkadaşları ile öğrencilerini de kaybettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ebrar Siteleri’ni kuran benim. Ebrar, içi ve dışı temiz inşalar demektir. Sitenin bir bölümünü müteahhitler, bir bölümü de kooperatiflerce yapılmıştır. Ebrar Sitesinin oluşumu için herkesi teşvik ettim. 15 sene sülalece biz de burada oturduk. Ara sıra inşaatı dolaşıyordum, ben inşaattan anlamam ancak herkes beni sorumlu gösterdi. İddianameyi okudum ve ‘Her ne kadar B blok inşaatı Lalezar Konut Yapı Kooperatifi tarafından yapılmış ise de’ denilmiş ama beni sorumlu göstermişler."