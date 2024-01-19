1400 kişiye mezar olan Ebrar Siteleri'nin kurucusu: "Suçum nedir anlamadım"
Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Siteleri’nin kurucusu Tevfik Tepebaşı hakim karşısına çıkarak suçlamaları kabul etmedi. Tepebaşı, "İnşaattan anlamadığım halde bana suç isnat etmek yasal değildir. Suçum nedir onu anlamıyorum." dedi.
6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde yıkılıp yaklaşık 1400 kişiye mezar olan Ebrar Siteleri'nin B blokuna ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.
109 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı binanın yıkılmasıyla ilgili 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Salih Tepebaşılı (54) ile ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu Atilla Öz (62) ile başka dosyalardan tutuklu olan Tevfik Tepebaşı ve damadı Ahmet Doğan kaldıkları cezaevlerinden, tutuksuz Meliha Teker (63) bulunduğu şehrin adliyesinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, tutuksuz Mehmet Akif Özgüler (73) ile hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Tevfik Tepebaşı'nın diğer damadı Mustafa Timurbanga (55) ise duruşmaya katılmadı.