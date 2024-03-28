15 aylık Vedat’la dedesi aynı gün öldü: Tabutuna çok sevdiği Mickey Mouse bağlandı
Manisa’da açmaya çalıştığı komodinin çekmecesine çarpmasıyla boynu kırılan 15 aylık Vedat Ayaz Şamlı yaşamını yitirdi. Aynı gün küçük Vedat Ayaz’ın büyük dedesi Ahmet Yörük de yaşamını yitirdi. Şamlı ile Yörük aileleri büyük acı yaşarken, dede ile torunu aynı mezarlıkta toprağa verildi. Vedat Ayaz’ın cenaze töreninde tabutuna çok sevdiği Mickey Mouse karakterinin figürü bağlandı.
Manisa’da 15 aylık Vedat, büyük dedesiyle aynı gün yaşamını yitirdi.