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15 aylık Vedat’la dedesi aynı gün öldü: Tabutuna çok sevdiği Mickey Mouse bağlandı

Manisa’da açmaya çalıştığı komodinin çekmecesine çarpmasıyla boynu kırılan 15 aylık Vedat Ayaz Şamlı yaşamını yitirdi. Aynı gün küçük Vedat Ayaz’ın büyük dedesi Ahmet Yörük de yaşamını yitirdi. Şamlı ile Yörük aileleri büyük acı yaşarken, dede ile torunu aynı mezarlıkta toprağa verildi. Vedat Ayaz’ın cenaze töreninde tabutuna çok sevdiği Mickey Mouse karakterinin figürü bağlandı.

15 aylık Vedat’la dedesi aynı gün öldü: Tabutuna çok sevdiği Mickey Mouse bağlandı - 1

Manisa’da 15 aylık Vedat, büyük dedesiyle aynı gün yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

15 aylık Vedat’la dedesi aynı gün öldü: Tabutuna çok sevdiği Mickey Mouse bağlandı - 2

Evrim-Mikail Şamlı çifti, dün 15 aylık oğulları Vedat Ayaz ile ikizi Yiğit’i Tunca Mahallesi 3005 Sokak’taki anneleri Özlem Yörük’e bakması için bıraktı.

Tek başına torunlarına bakan ve bir yandan da ev işleri uğraşan anneanne Yörük, çocukların oyun oynadığı odaya girdiğinde Vedat Ayaz’ı hareketsiz buldu.

İhbarla gelen ekipler, Vedat Ayaz’ı öldüğünü belirledi.

Ayaz’ın açmaya çalıştığı komodinin çekmesine çarpmasıyla boynunun kırıldığı belirlendi.
15 aylık Vedat’la dedesi aynı gün öldü: Tabutuna çok sevdiği Mickey Mouse bağlandı - 3

AYNI GÜN BÜYÜK DEDESİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Torun acısı yaşayan aile, aynı gün gelen başka ölüm haberi ile sarsıldı.

Bu kez Özlem Yörük’ün eşi Vedat Yörük’ün babası Ahmet Yörük, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

15 aylık Vedat’la dedesi aynı gün öldü: Tabutuna çok sevdiği Mickey Mouse bağlandı - 4

Vedat Ayaz Şamlı ile büyük dedesi Ahmet Yörük için dün cenaze düzenlendi.

Vedat Ayaz’ın tabutuna çok sevdiği “Mickey Mouse” figürlü balon bağlandı.
15 aylık Vedat’la dedesi aynı gün öldü: Tabutuna çok sevdiği Mickey Mouse bağlandı - 5

Yunusemre ilçesi Attar Hoca Camisi’nde kılınan namaz sonrası cenazeler, Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

15 aylık Vedat’la dedesi aynı gün öldü: Tabutuna çok sevdiği Mickey Mouse bağlandı - 6

Vedat Ayaz Şamlı’nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

15 aylık Vedat’la dedesi aynı gün öldü: Tabutuna çok sevdiği Mickey Mouse bağlandı - 7
15 aylık Vedat’la dedesi aynı gün öldü: Tabutuna çok sevdiği Mickey Mouse bağlandı - 8
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