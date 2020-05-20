15 saat sonra bulundu, ilk bu soruyu sordu

Antalya
'dan Fethiye'ye kadar uzanan 535 kilometrelik Türkiye
'nin ilk en uzun mesafe yürüyüş yolu olan Likya Yolu'nun 1999 yılında ortaya çıkarılmasında ve işaretlenmesinde önemli rol oynayan ve aynı zamanda bu yol ile ilgili 'Likya Yolu' adlı kitabın yazarı olan, 1997 yılında Türk vatandaşlığına geçip 'Kardelen Karlı' ismini alan amatör tarihçi Kate Clow, beraberinde Andrzej Leszek Wielochowski (73) ve Onur Dumlupınar (40) ile pazar sabahı Kemer ilçesine bağlı Beycik Bükü'nde kamp yaptı.
Burada yanındaki arkadaşlarından ayrılan ve Likya Yolu'ndan Kemer'e doğru dönüşe geçen Kate Clow, saat 12.00 sıralarında arkadaşlarını arayarak yolunu kaybettiğini söyledi. Hava sıcaklığının etkisiyle susuz kalıp kaybolan Kate Clow, 15 saat sonra jandarma ekipleri tarafından saat 03.00'de bulundu. Kate Clow ve Andrzej Leszek Wielochowski'ye, Hıfzıssıhha Kanunu gereği 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı kuralını ihlal etmeleri nedeniyle Onur Dumlupınar'a ise aynı kanunun sahillerin kullanılmasının yasağı kuralını ihlal etmesi nedeniyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira ceza uygulandı.