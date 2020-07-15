15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler)

Darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş, Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı'na geldi. Kıyı Emniyeti Boğaz'dan saygı geçişi yaptı. Genel MüdürlüğüMaslak'ta ise binalara dev bayraklar asıldı...

DHA 15.07.2020 - 16:03 | Son Güncelleme : 15.07.2020 - 16:07

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 1
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 2
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 3
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 4
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 5

ÜSKÜDAR

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 6
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 7
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 8
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 9
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 10
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 11

MASLAK

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 12
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 13
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 14
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü (İstanbul'dan görüntüler) - 15

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