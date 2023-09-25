15 Temmuz Demokrasi Otogarı için “alt katları boşaltılsın” çağrısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Oktay Birinci, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın alt katlarının kapatılması gerektiğini söyledi. Otogarın kolon ve kirişlerde görülen korozyon hakkında konuşan Birinci, “Altından tramvayın geçmesi ve üzerinden tonlarca otobüslerin geçmesiyle oluşan titreşimle birlikte binadaki korozyon daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Kesinlikle kapatılması lazım.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da beklenen olası depreme karşı, şehirdeki önemli yapıların depreme hazırlığı tartışılmaya devam ediyor.
Günde yaklaşık 2 bin otobüsün sefer yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı da bu noktalardan bir tanesi.