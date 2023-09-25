15 Temmuz Demokrasi Otogarı için “alt katları boşaltılsın” çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Oktay Birinci, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın alt katlarının kapatılması gerektiğini söyledi. Otogarın kolon ve kirişlerde görülen korozyon hakkında konuşan Birinci, “Altından tramvayın geçmesi ve üzerinden tonlarca otobüslerin geçmesiyle oluşan titreşimle birlikte binadaki korozyon daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Kesinlikle kapatılması lazım.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı için “alt katları boşaltılsın” çağrısı - 1

İstanbul’da beklenen olası depreme karşı, şehirdeki önemli yapıların depreme hazırlığı tartışılmaya devam ediyor.

Günde yaklaşık 2 bin otobüsün sefer yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı da bu noktalardan bir tanesi.

TÜRKİYE HABERLERİ

15 Temmuz Demokrasi Otogarı için “alt katları boşaltılsın” çağrısı - 2

Bazı kolon ve kirişlerin sıvalarının döküldüğü, açığa çıkan demirlerin ise paslandığı görülen otogardaki, iş yeri sahipleri ve çalışanlar muhtemel bir depremde kaçamayacaklarını, başka seçenekleri olamadığı için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı için “alt katları boşaltılsın” çağrısı - 3

Otogarda meydana gelen korozyon hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı İnşaat Mühendisi Oktay Birinci, binanın güçlendirilebilir olduğunu ancak alt katlarının önlem için kapatılması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı için “alt katları boşaltılsın” çağrısı - 4

“Binanın kesinlikle bakıma ve güçlendirmeye girmesi gerekiyor. Maliyeti hesaplandıktan sonra büyükşehir belediyesinin yıkıp yıkılmayacağına karar vermesi gerekiyor. Bu haliyle alt katların tamamen kullanıma kapatılması gerekiyor. Yolların kapatılması gerekiyor. Üzerinde otobüsler hareket ediyor. Altından tramvay geçiyor. Bu binayı sürekli bir titreşime maruz bırakıyor.” diyen Birinci, “Binanın korozyona uğramasının en büyük sebeplerinden biri de üzerindeki dinamik yükler. Korozyon başlandıktan sonra 5 yıl içerisinde binanın taşıyıcı sistemi yüzde 50 düşer. Altından tramvayın geçmesi ve üzerinden tonlarca otobüslerin geçmesiyle oluşan titreşimle birlikte binadaki korozyon daha hızlı bir şekilde devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı için “alt katları boşaltılsın” çağrısı - 5
15 Temmuz Demokrasi Otogarı için “alt katları boşaltılsın” çağrısı - 6
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