Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı: 1 tutuklama
Diyarbakır'da geçen aylar gerçekleştirilen silahlı saldırıda Mehmet Faruk Barut'un öldüğü, yoldan geçen biri spor kulübü başkanı, iki kişinin de yaralandığı olaya ilişkin bir kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturmada arazi anlaşmazlığı nedeniyle Barut'a aile meclisi kararıyla ölüm emri verildiği ortaya çıktı.
Silvan ilçesi Gazi Caddesi'nde Ferhat Ç., Yakup Ç. ve Remzi Ç., 1990'lı yıllarda arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akraba ailelerinden Mehmet Faruk Barut'u otomobille takip etti.