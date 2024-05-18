Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı: 1 tutuklama

Diyarbakır'da geçen aylar gerçekleştirilen silahlı saldırıda Mehmet Faruk Barut'un öldüğü, yoldan geçen biri spor kulübü başkanı, iki kişinin de yaralandığı olaya ilişkin bir kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturmada arazi anlaşmazlığı nedeniyle Barut'a aile meclisi kararıyla ölüm emri verildiği ortaya çıktı.

Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı: 1 tutuklama - 1

Silvan ilçesi Gazi Caddesi'nde Ferhat Ç., Yakup Ç. ve Remzi Ç., 1990'lı yıllarda arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akraba ailelerinden Mehmet Faruk Barut'u otomobille takip etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı: 1 tutuklama - 2

Bir süre sonra otomobilden inen Faruk Ç. ve Yakup Ç., yanlarındaki tabancalarla Barut'a ateş açtı.

Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı: 1 tutuklama - 3

Barut ile o sırada yoldan geçen Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır ve M.M.B. (70) yaralandı.

Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı: 1 tutuklama - 4

Şüpheliler kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Faruk Barut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı: 1 tutuklama - 5

Barut, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı: 1 tutuklama - 6

Olay yerinde yapılan incelemede polis, 6 boş kovan tespit etti.

Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı: 1 tutuklama - 7

Otomobili sürdüğü belirlenen Remzi Ç., yakalanıp gözaltına alındı. Remzi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı: 1 tutuklama - 8

Ekiplerin, firari şüpheliler Ferhat Ç. ile Yakup Ç.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı: 1 tutuklama - 9

Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Barut'un, aile meclisi kararıyla ölüm emrini verdiği belirtilen Kaya Ç., Birgül Ç., Naim Ç., Atilla Ç., Amil Ç., Kasım Ç., Mehmet Ç. ve Murat Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı: 1 tutuklama - 10

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı: 1 tutuklama - 11
DAHA FAZLA GÖSTER