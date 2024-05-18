İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (20 Mayıs BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Gaziosmanpaşa, Silivri, Kağıthane ve daha birçok ilçede pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 20 Mayıs BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
20 MAYIS BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 20 Mayıs elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 23 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;