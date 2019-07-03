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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş uygulaması

Anadolu Ajansı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, otogarda şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyor

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    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş çaplı asayiş uygulaması başlatıldı.
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    Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla otogarın tüm noktalarında asayiş uygulaması başlattı.
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    Özellikle otogarın alt katlarında yoğunlaşan polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyor.
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    Aramalara, narkotik dedektör köpekleri de katılıyor.
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    Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

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