15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş uygulaması
Anadolu Ajansı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, otogarda şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyor
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115 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş çaplı asayiş uygulaması başlatıldı.
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2Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla otogarın tüm noktalarında asayiş uygulaması başlattı.
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3Özellikle otogarın alt katlarında yoğunlaşan polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyor.
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4Aramalara, narkotik dedektör köpekleri de katılıyor.
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Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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