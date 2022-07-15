15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın

Haberler 15.07.2022 - 13:16 | Son Güncelleme : 15.07.2022 - 13:19
FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.
Girişimin altıncı yıldönümünde tüm yurtta anma etkinlikleri düzenleniyor.
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ziyaretçi yoğunulğu yaşanıyor.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in mezarı başında dua ediyor.
Ziyaretçiler, Halisdemir’in kabri başında duygusal anlar yaşıyor.
15 Temmuz Şehitler Anıtı da ziyaretçi akınına uğradı.
Ankara'dan Şanlıurfa'ya Ordu'dan Adana'ya inlerce vatandaş Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak için alanları doldurdu.