15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın

15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıldönümünde tüm yurtta anma etkinlikleri düzenlenirken şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, ziyaretçi akınına uğruyor.

Haberler 15.07.2022 - 13:16 | Son Güncelleme : 15.07.2022 - 13:19

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 1

FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 2

Girişimin altıncı yıldönümünde tüm yurtta anma etkinlikleri düzenleniyor.

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 3

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ziyaretçi yoğunulğu yaşanıyor.

'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in mezarı başında dua ediyor.

Ziyaretçiler, Halisdemir’in kabri başında duygusal anlar yaşıyor.

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 4

İSTANBUL

15 Temmuz Şehitler Anıtı da ziyaretçi akınına uğradı.

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 5

Ankara'dan Şanlıurfa'ya Ordu'dan Adana'ya inlerce vatandaş Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak için alanları doldurdu.

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 6

ANKARA

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 7

SAKARYA

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 8

KIRKLARELİ

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 9

ŞANLIURFA

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 10

ADANA

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 11

ORDU

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 12

İZMİR

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 13

KARAMAN

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 14

SİVAS

15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın - 15

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