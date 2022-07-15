15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ziyaretçi yoğunulğu yaşanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in mezarı başında dua ediyor.

Ziyaretçiler, Halisdemir’in kabri başında duygusal anlar yaşıyor.