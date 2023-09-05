150 BİN LİRA EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman?

Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL evlilik kredisi verileceği geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Evlilik kredisi başvurularının ayrıntıları, düğün planı olan gençlerce merak ediliyor. Şimdi tüm gözler evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. Peki evlilik kredisi başvurusu ne zaman? Faizsiz evlilik kredisini kimler alabilir?

150 BİN LİRA EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? - 1


150 bin TL evlilik kredisinin kimleri alabileceği merak konusu. 150 bin TL evlilik kredisine dair beklentiler arttı. 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri henüz belli olmamışken, söz konusu uygulamanın kimleri kapsayacağı ve şartları da merak ediliyor. İşte, faizsiz evlilk kredisi başvurularında son bilgiler...

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150 BİN LİRA EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? - 2

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir süredir gündemde olan  evlilik kredisine değinen Erdoğan, gelecek günlerde uygulamanın ayrıntılarının netleşeceğini söyledi.

Resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
150 BİN LİRA EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? - 3

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.

150 BİN LİRA EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? - 4

EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDAKİ BEYANNAME

Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.

Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız.

Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir.

Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız." denildi.

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