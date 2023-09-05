150 BİN LİRA EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman?
Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL evlilik kredisi verileceği geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Evlilik kredisi başvurularının ayrıntıları, düğün planı olan gençlerce merak ediliyor. Şimdi tüm gözler evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. Peki evlilik kredisi başvurusu ne zaman? Faizsiz evlilik kredisini kimler alabilir?
150 bin TL evlilik kredisinin kimleri alabileceği merak konusu. 150 bin TL evlilik kredisine dair beklentiler arttı. 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri henüz belli olmamışken, söz konusu uygulamanın kimleri kapsayacağı ve şartları da merak ediliyor. İşte, faizsiz evlilk kredisi başvurularında son bilgiler...