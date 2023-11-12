16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batısında etkili olan sağanak nedeniyle 16 il için uyarıda bulunuldu. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
16 İL İÇİN UYARI
Meteworoloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, İzmir ve Manisa için "sarı ve turuncu", Bolu, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Muğla için de "sarı" kodlu uyarıda bulundu.