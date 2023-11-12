16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.