16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batısında etkili olan sağanak nedeniyle 16 il için uyarıda bulunuldu. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! - 1

16 İL İÇİN UYARI

Meteworoloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, İzmir ve Manisa için "sarı ve turuncu", Bolu, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Muğla için de "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! - 3

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının da yağış alan yerlerde biraz azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! - 4

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! - 5

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! - 6

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! - 7

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! - 8

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Van, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! - 9

12 KASIM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! - 10

13 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! - 11

14 KASIM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! - 12

15 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

16 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! - 13

16 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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