16 yaşındaki Firdevs'in katiline ağırlaştırılmış müebbet
Şırnak'ta evden çıktıktan sonra 1 gün sonra çay kenarında cesedi bulunan Firdevs Babat'ın (16) ölümüne ilişkin davada sevgilisi Ahmet Babat (19), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Uludere ilçesi Şenoba beldesinde oturan Firdevs Babat, 19 Ağustos 2022'de "Arkadaşımın doğum gününe gidiyorum" diyerek evden çıktı ve geri dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarıyla çalışma başlatan jandarma, 1 gün sonra Firdevs'in, Hezil Çayı'nda 2 taş arasına sıkışmış cesedini buldu. İlk incelemede, Firdevs Babat'ın vücudunda mermi ve darp izleri tespit edildi.