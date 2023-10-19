16 yaşındaki Firdevs'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

"KASTEN ÖLDÜRME AMACIM YOKTU"

Savunma yapan Ahmet Babat ise "Kızı kimse orada tutmadı. Öyle bir niyetim olsaydı; yerleşim yerine o kadar yakında olmazdık. Kimsenin görmediği yerler vardı. Karakola yakındım. Ayrıca benim böyle bir eylemi gerçekleştirmeye önceden verdiğim bir karar olsaydı; daha uzak bir yer seçerdim. Olayda Firdevs'i kasten öldürmeye yönelik bir amacım yoktu. Daha önce de belirttiğim gibi pişmanım." dedi.