16 yaşındaki Neside’den haber alınamıyor: “Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar”

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan 16 yaşındaki Neside Aldanma, cumartesi gecesi çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ailesine WhatsApp aracılığıyla ulaşan Neside, kaçırıldığını belirterek, “Koluma iğne yaptılar. Ben nerede olduğumu bilmiyorum.” yazılı bir mesaj gönderdi. Ancak aile bu mesajı kızlarının gönderdiğine inanmıyor. Ailesi, Neside’nin hayatından endişe ediyor.

16 yaşındaki Neside’den haber alınamıyor: “Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar” - 1

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Neside Aldanma, 9 Aralık Cumartesi gecesi evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

16 yaşındaki Neside’den haber alınamıyor: “Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar” - 2

Kız kardeşine misafirliğe giden anne Özgür Aldanma, eve geldiğinde kızını göremeyince durumu yakınlarına haber verdi. Yakınları her yerde Neside’yi ararken, şehir dışında olan babaya da haber verildi.

16 yaşındaki Neside’den haber alınamıyor: “Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar” - 3

Baba Yasin Aldanma, ilk uçakla İstanbul’a geldi. Ailenin yakınları sokak sokak gezerek kız çocuğunu aramaya devam etti.

Polise giden aile, kayıp başvurusunda da bulundu.
16 yaşındaki Neside’den haber alınamıyor: “Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar” - 4

Bu sırada Neside’nin, babası, kuzeni ve teyzesine kaçırıldığına yönelik mesajlar gönderdiği iddia edildi.

16 yaşındaki Neside’den haber alınamıyor: “Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar” - 5

Mesajlarda, “Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar. Ben nerede olduğumu bilmiyorum” yazıldığı görülürken, aile mesajları kızlarının gönderdiğine inanmıyor.

16 yaşındaki Neside’den haber alınamıyor: “Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar” - 6

Neside’nin ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor.

16 yaşındaki Neside’den haber alınamıyor: “Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar” - 7
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