16 yaşındaki Neside’den haber alınamıyor: “Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar”
İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan 16 yaşındaki Neside Aldanma, cumartesi gecesi çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ailesine WhatsApp aracılığıyla ulaşan Neside, kaçırıldığını belirterek, “Koluma iğne yaptılar. Ben nerede olduğumu bilmiyorum.” yazılı bir mesaj gönderdi. Ancak aile bu mesajı kızlarının gönderdiğine inanmıyor. Ailesi, Neside’nin hayatından endişe ediyor.
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Neside Aldanma, 9 Aralık Cumartesi gecesi evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.