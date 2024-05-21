Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde

Emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih, Kurban Bayramı tarihi yaklaştıkça milyonlarca emeklinin merak konusu olmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emekliler maaşlarına ek olarak 3 bin lira ikramye ödemesi alacak.