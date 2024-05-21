Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde
Bu yıl haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de ikramiye ödeme tarihleri oldu. Yılda maaşlarına ek olarak iki kez ikramiye alan vatandaşlar, Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin tarihini merak ediyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli oldu?
Emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih, Kurban Bayramı tarihi yaklaştıkça milyonlarca emeklinin merak konusu olmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emekliler maaşlarına ek olarak 3 bin lira ikramye ödemesi alacak.