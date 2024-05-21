Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde

Bu yıl haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de ikramiye ödeme tarihleri oldu. Yılda maaşlarına ek olarak iki kez ikramiye alan vatandaşlar, Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin tarihini merak ediyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli oldu?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde - 1

Emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih, Kurban Bayramı tarihi yaklaştıkça milyonlarca emeklinin merak konusu olmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emekliler maaşlarına ek olarak 3 bin lira ikramye ödemesi alacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde - 2

Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran tarihine denk gelecek.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde - 3

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İkramiye ödemeleri genellikle bayram öncesi hesaplara yatırılıyor. Emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayram'ından önceki hafta olan 6 Haziran ile 10 Haziran arasında yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde - 4

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Emekliler ile beraber şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, vazife malullüğü alanlar, terörden zarar gören siviller, yaşlılık maaşı alanlar ve dul ve yetim maaşından faydalananlar emekli bayram ikramiyesi alabilecek

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