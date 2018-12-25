168 yıllık tarihi konakta yangın
İHA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 168 yıllık bir konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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1Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 1850’li yıllarda yapılan 3 katlı tarihi konak alevlere teslim oldu.
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2Geceyi aydınlatan alevler karşısında duramayan tarihi konağın büyük kısmı çökerken, itfaiye erleri ise duvar altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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3Alevlerin adeta göğe yükseldiği tarihi bina ise havadan görüntülendi.
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4Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Kirişçi sokak üzerinde bulunan Müjgan Şenol’a ait yaklaşık 170 yıllık konakta meydana geldi.
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5İçerisinde iki ayrı kiracıların yaşadığı konakta sabaha karşı saat 04.30 sıralarında henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.
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6Yangını fark eden kiracılar konaktan çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.
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7Olay yerine gelen Safranbolu itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
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8Rüzgarında etkisi ile hızla büyüyen alevler tüm konağı sardı.
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9Tarihi ahşap konak alevlere dayanamayarak büyük kısmı çöktü.
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10Çöken duvarların altında bulunan itfaiyeciler ise son anda kurutulurken, park halindeki bir araç hasar gördü.
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11Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.
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12Bu sırada yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Müjgan Şenol ve eşi Hayri Şenol itfaiyenin çalışmalarını inceledi.
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13Konağın sahibi Müjgan Şenol, konakta iki ayrı kiracı kaldığını söyleyerek, tarihi konağın büyük dedelerinden kalma olduğunu söyledi.