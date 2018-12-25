NTV

168 yıllık tarihi konakta yangın

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 168 yıllık bir konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

  • 1

    Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 1850’li yıllarda yapılan 3 katlı tarihi konak alevlere teslim oldu.
  • 2

    Geceyi aydınlatan alevler karşısında duramayan tarihi konağın büyük kısmı çökerken, itfaiye erleri ise duvar altında kalmaktan son anda kurtuldu.
  • 3

    Alevlerin adeta göğe yükseldiği tarihi bina ise havadan görüntülendi.
  • 4

    Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Kirişçi sokak üzerinde bulunan Müjgan Şenol’a ait yaklaşık 170 yıllık konakta meydana geldi.
  • 5

    İçerisinde iki ayrı kiracıların yaşadığı konakta sabaha karşı saat 04.30 sıralarında henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.
  • 6

    Yangını fark eden kiracılar konaktan çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.
  • 7

    Olay yerine gelen Safranbolu itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
  • 8

    Rüzgarında etkisi ile hızla büyüyen alevler tüm konağı sardı.
  • 9

    Tarihi ahşap konak alevlere dayanamayarak büyük kısmı çöktü.
  • 10

    Çöken duvarların altında bulunan itfaiyeciler ise son anda kurutulurken, park halindeki bir araç hasar gördü.
  • 11

    Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.
  • 12

    Bu sırada yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Müjgan Şenol ve eşi Hayri Şenol itfaiyenin çalışmalarını inceledi.
  • 13

    Konağın sahibi Müjgan Şenol, konakta iki ayrı kiracı kaldığını söyleyerek, tarihi konağın büyük dedelerinden kalma olduğunu söyledi.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin