17 gün önce kaybolan Simge, polisi arayıp “iyiyim” dedi
Isparta’da 17 gün önce kaybolan evli ve 1 çocuk annesi 22 yaşındaki Simge Nur Ö., polisi arayıp iyi olduğunu söyledi. Genç kadının annesi Nafiye Özkan, “Sağ olduğunu biliyoruz ama nerede yatar, nerede yer, içer bilmediğimiz için içimiz hiç rahat değil.” diye konuştu.
Isparta’da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Simge Nur Ö., ebze sattığı halk pazarındaki tezgahtan cep telefonunu tamir ettireceğini söyleyerek ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.
2019 yılında evlenen ve merkeze bağlı Aliköy'de eşi, 3 yaşındaki çocuğu ve eşinin ailesiyle yaşayan Simge Nur Ö. için aile polise kayıp başvurusunda bulundu.
Yapılan incelemede Simge Nur Ö.’nün kaybolduğu gün saat 13.00 sıralarında Belediye İşhanı çevresinde olduğu güvenlik kameralarından tespit edildi.Bu saatten sonra Simge Nur Ö.’ye ulaşılamadı.