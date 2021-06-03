17 yaşındaki çocuk, kaçırdığı okul arkadaşını 8 gün esir tuttu

Son olarak 24 Mayıs'ta Murat A. ile okulda karşılaşan Elanur A. bıçak zoru ile önce Tuzla'ya götürülürken, daha sonra da Maltepe'de bir binanın çatı katına getirilerek burada 8 gün boyunca zorla tutuldu.

Son olarak Murat A.'yı gezmek için ikna eden Elanur A. dışarı çıktıktan sonra Murat A.'nın annesi ile karşılaştı. Murat A.'nın ailesinin polisi araması üzerinde genç kız kurtarılarak polis merkezine götürüldü.