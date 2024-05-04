2024 Hıdırellez günü dilekleri için mesajlar! En güzel Hıdırellez günü kutlama mesajları ve sözleri

Adını Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesinden alan Hıdırellez nedeniyle her yıl 5-6 Mayıs'ta çeşitli kutlamalar yapılıyor. Halk inancına göre, karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk eden, bolluk ve bereket getiren Hızır Peygamber ile suların koruyucusu İlyas Peygamber her yıl sadece bir kez buluşuyor. Ölümsüz olduklarına inanılan Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşması, Anadolu'nun yanı sıra Orta Doğu, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor. İşte Instagram, X ve Facebbok'ta paylaşılabilecek Hıdırellez mesajları ile 2024 Hıdırellez günü dilekleri için mesajlar...

2024 Hıdırellez günü dilekleri için mesajlar! En güzel Hıdırellez günü kutlama mesajları ve sözleri - 1

Bolluk ve bereketi simgeleyen Hıdırellez, renkli ritüellerle yaşatılıyor. Hızır ile İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olduğuna inanılan "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ndeki Hıdırellez, yüzyıllardır renkli ritüellerle kutlanıyor. Pek çok kişi de bu özel güne dair mesajları araştırıyor. İşte, en güzel Hıdırellez günü kutlama mesajları ve sözleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 Hıdırellez günü dilekleri için mesajlar! En güzel Hıdırellez günü kutlama mesajları ve sözleri - 2

HIDIRELLEZ MESAJLARI


Her yıl 5 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez gününde paylaşabileceğiniz mesajları derledik:

“Nesi varsa, bölüşecek biri olsun; nesi yoksa, bulup getirecek biri olsun. Bu birileri az ama öz olsun. Bazıları dünyada tek olsun. Sevgisinin tamamını harcasın”
Hızır Aleyhisselâm’ın bereketi,şifası evlerimize dolsun,Hıdırellez kutlu olsun."

"Yüzüne, gözüne, yanaklarının ucuna can gelsin. Hücreleri, midesi, içinde düşünceler dönüp duran beyni sağlıkla dolsun. Güneş kirpiklerine dokunsun, göz bebeklerinden kalbine ulaşsın. İçi ışıl ışıl parlasın."

"Baharın bereketin müjdesi Hıdırellez, hoşgeldin."

"Baharın, bolluğun ve bereketin habercisi Hıdırellez kutlu olsun."

2024 Hıdırellez günü dilekleri için mesajlar! En güzel Hıdırellez günü kutlama mesajları ve sözleri - 3

"Bolluk, bereket ve sağlık getirmesi dileğiyle Hıdırellez kutlu, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."

"Bolluk ve bereketin arttığı,bizlere baharı müjdeleyen hıdırellez bayramı kutlu olsun. Tüm dualarımızın ve dileklerimiz kabul olması dileğiyle."

"Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir .Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle, Hıdırellez Bayramımız kutlu olsun."

"Tüm Dünya insanlarının eşit, özgür, sağlıklı ve mutlu yaşayacakları bir Dünya umuduyla...

Hızır kimseyi darda zorda bırakmasın, Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun! "

2024 Hıdırellez günü dilekleri için mesajlar! En güzel Hıdırellez günü kutlama mesajları ve sözleri - 4

"Zor zamanlarda yardıma koşan Hz. Hızır ile yağmuru duasında taşıyan Hz. İlyas’ın buluştuğu gün olan #Hıdırellez kutlu olsun.
Havada, suda, toprakta bereketi müjdelediği gibi gönlümüzdeki sevginin, kardeşliğin ve huzurun bereketini de müjdelesin"

"Umudumuzun yeniden yeşerdiği Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun."

"Güzel dileklerinizin gerçekleşmesi; bolluk, bereket, huzur ve sağlık getirmesi dileği ile…

"Baharın müjdecisi Hıdırellez Bahar Bayramımız Kutlu Olsun."

"Yaz dileğini bırak güle; kavuş berekete.

Hıdırellez kutlu olsun."

2024 Hıdırellez günü dilekleri için mesajlar! En güzel Hıdırellez günü kutlama mesajları ve sözleri - 5

"Umut ekilsin yüreklere, meyvesi; doyasıya yaşayacağımız güzel bir yaz olsun. Renklerin, umudun, baharın bayramı HIDIRELLEZ kutlu olsun!"

"Duaların niyetlere, niyetlerin berekete, bereketin bahara karıştığı hıdırellez kutlu olsun."

"Hızır ve İlyas'ın kavuştuğu, soğuk günlerin ve kışın sona erip sıcak günlerin başladığı Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun."

"Ülkemizin her bir yerinde baharı yaşayacağımız günlerin inancı ve umuduyla, Hızır yoldaşımız olsun... Doğanın uyanışı insanlığa umut olsun."

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