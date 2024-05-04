2024 Hıdırellez günü dilekleri için mesajlar! En güzel Hıdırellez günü kutlama mesajları ve sözleri

"Bolluk, bereket ve sağlık getirmesi dileğiyle Hıdırellez kutlu, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."



"Bolluk ve bereketin arttığı,bizlere baharı müjdeleyen hıdırellez bayramı kutlu olsun. Tüm dualarımızın ve dileklerimiz kabul olması dileğiyle."



"Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir .Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle, Hıdırellez Bayramımız kutlu olsun."



"Tüm Dünya insanlarının eşit, özgür, sağlıklı ve mutlu yaşayacakları bir Dünya umuduyla...



Hızır kimseyi darda zorda bırakmasın, Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun! "