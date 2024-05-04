2024 Zilhicce başlama tarihi: Zilhicce ayı ne zaman?
Zilhicce ayı, hicri yılın son ayı ve dört haram aydan birisi olması dolayısıyla İslam alemi için önem arz ediyor. Sözlük manasıyla hac ayı anlamı taşıyan zilhicce, ilk 10 günü ile önem arz ediyor. Hz. Peygamber’in, 'Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur' sözleri bu ayın önemini vurguluyor. Peki, 2024 Zilhicce ayı ne zaman başlayacak?
Zilhicce ayının başlama tarihi Kurban Bayramı öncesi gündemde yer almaya devam ediyor. Sekizinci günü terviye, dokuzuncu günü arefe olarak bilinen Zilhicce ayı, içerisinde Kurban Bayramını da barındırıyor. İşte, 2024 Zilhicce tarihi...