17 yaşındaki sürücüye polis dayağı iddiasına soruşturma

Konya'da babasına ait otomobille köpeğini veterinere götürürken, ''dur'' ihtarına uymayıp kaçan 17 yaşındaki sürücü, takip sonrası polisler tarafından yakalanıp yere yatırıldı. Polislerin gence müdahale ettiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, aile darp raporu alıp, çocuklarının dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

17 yaşındaki sürücüye polis dayağı iddiasına soruşturma - 1

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Seydişehir ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki S.T., annesi ve babası işteyken babası S.M.T.'ye ait otomobille, hasta köpeğini veterinere götürmek için yola çıktı.

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17 yaşındaki sürücüye polis dayağı iddiasına soruşturma - 2

Bir süre sonra devriye görevi yapan polis ekibi, S.T.'nin kullandığı otomobile ''dur'' ihtarında bulundu.

17 yaşındaki sürücüye polis dayağı iddiasına soruşturma - 3

İhtara uymayan S.T. aracıyla kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan takip sonrası, S.T.'nin kullandığı otomobil, sokak arasında durduruldu. Ardından araçtan indirilen S.T. yere yatırıldı.

17 yaşındaki sürücüye polis dayağı iddiasına soruşturma - 4

POLİSLER İFADE VERDİ

Polisin S.T.'ye müdahale anları çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Gözaltına alınan S.T., polis merkezine götürüldü.

17 yaşındaki sürücüye polis dayağı iddiasına soruşturma - 5

Polislerin S.T.'ye müdahale görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ve ailenin darp raporu alıp, şikayetçi olması üzerine savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

17 yaşındaki sürücüye polis dayağı iddiasına soruşturma - 6

S.T., Seydişehir Adliyesi’ne gidip savcıya ifade verirken, polisler de ifadeye çağrıldı.

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