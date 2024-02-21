17 yaşındaki sürücüye polis dayağı iddiasına soruşturma
Konya'da babasına ait otomobille köpeğini veterinere götürürken, ''dur'' ihtarına uymayıp kaçan 17 yaşındaki sürücü, takip sonrası polisler tarafından yakalanıp yere yatırıldı. Polislerin gence müdahale ettiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, aile darp raporu alıp, çocuklarının dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Seydişehir ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki S.T., annesi ve babası işteyken babası S.M.T.'ye ait otomobille, hasta köpeğini veterinere götürmek için yola çıktı.