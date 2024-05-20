18 yaşındaki Rümeysa canice öldürüldü: Kaza süsü vermek için araca bağlayıp uçurumdan attı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde boynuna ip bağlı cansız bedeni, devrilen kamyonetin altında bulunan Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) ölümünün ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı. 22 yaşındaki zanlı T.A'nın, birlikte alkol aldığı Rümeysa ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine korkutmak için boynuna ip bağladığı ve tartakladığı, genç kızın bu sırada baygınlık geçirdiği, T.A'nın ise genç kızın öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak için kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın 100 metreden uçuruma düştüğü bildirildi. 18 yaşındaki genç kızın ölümü ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
Halıdere eski köy yolu caddesinde bir kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin altında 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.