187 milyon liralık kaçak 15 lüks araca el konuldu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yasalara aykırı olarak ülke içinde kullanıma sunulan yabancı plakalı lüks araçlara yönelik yürütülen çalışmalarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği ortaya çıkarılan 15 adet lüks otomobili ele geçirdi. Araçların toplam 187 milyon lira değerinde olduğu belirlendi, 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks araçlara yönelik, kaçakçılıkla mücadele kapsamında inceleme başlatıldı.