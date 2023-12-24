187 milyon liralık kaçak 15 lüks araca el konuldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks araçlara yönelik, kaçakçılıkla mücadele kapsamında inceleme başlatıldı.