Bolu'da fabrika yangını

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir deri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da fabrika yangını - 1

Tabakhane bölgesinde faaliyet gösteren bir deri fabrikasının mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Bolu'da fabrika yangını - 2

Alevler, mutfak tüpünün patlaması sonucu kısa sürede büyüdü.

Bolu'da fabrika yangını - 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.

Bolu'da fabrika yangını - 4

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

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