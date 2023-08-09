19 yaşındaki Veli’den 25 gündür haber yok | Arkadaşlarıyla Alaçatı’ya gitmişti, en son Delikli Koy’da görüldü
15 Temmuz günü arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Alaçatı’ya giden 19 yaşındaki Veli Eren Atay’dan 25 gündür haber alınamıyor. Yardım çağrısında bulunan Veli Eren'in annesi Ebru Atay, “Onu çok özledik. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı.” dedi.
İzmir’de yaşayan Mehmet Atay ve Ebru Atay çiftinin 19 yaşındaki çocukları Veli Eren Atay’dan 15 Temmuz’dan bu yana haber alınamıyor.
Veli Eren Atay, 25 gün önce arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Karşıyaka’dan Çeşme’ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti.