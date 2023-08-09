19 yaşındaki Veli’den 25 gündür haber yok | Arkadaşlarıyla Alaçatı’ya gitmişti, en son Delikli Koy’da görüldü

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı.

En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.00'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Ancak Atay'dan bir daha haber alınamadı. Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet- Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zamana rağmen Atay'dan haber alınamadı.