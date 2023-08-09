19 yaşındaki Veli’den 25 gündür haber yok | Arkadaşlarıyla Alaçatı’ya gitmişti, en son Delikli Koy’da görüldü

15 Temmuz günü arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Alaçatı’ya giden 19 yaşındaki Veli Eren Atay’dan 25 gündür haber alınamıyor. Yardım çağrısında bulunan Veli Eren'in annesi Ebru Atay, “Onu çok özledik. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı.” dedi.

19 yaşındaki Veli’den 25 gündür haber yok | Arkadaşlarıyla Alaçatı’ya gitmişti, en son Delikli Koy’da görüldü - 1

İzmir’de yaşayan Mehmet Atay ve Ebru Atay çiftinin 19 yaşındaki çocukları Veli Eren Atay’dan 15 Temmuz’dan bu yana haber alınamıyor.

Veli Eren Atay, 25 gün önce arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Karşıyaka’dan Çeşme’ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti.

TÜRKİYE HABERLERİ

19 yaşındaki Veli’den 25 gündür haber yok | Arkadaşlarıyla Alaçatı’ya gitmişti, en son Delikli Koy’da görüldü - 2

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı.

En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.00'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Ancak Atay'dan bir daha haber alınamadı. Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet- Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zamana rağmen Atay'dan haber alınamadı.

19 yaşındaki Veli’den 25 gündür haber yok | Arkadaşlarıyla Alaçatı’ya gitmişti, en son Delikli Koy’da görüldü - 3

“SON GÖRÜLDÜĞÜ YER DELİKLİ KOY”

Veli Eren'in annesi Ebru Atay, çocuğunun bulunması için vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Veli’nin son olarak sabaha karşı Çeşme’deki Delikli Koy’da görüldüğünü anlatan anne Ebru Atay, “Sabaha karşı görmüşler. Fakat tek olduğu söyleniyor. Telefonunu kaybettiği ve onu aradığı söyleniyor. Çocuğum tek başına kalmış ve sonrası yok. Plajda bulunan insanlar öğlene doğru gördüklerini söylüyorlar. Fakat plajın çok kalabalık olduğunu söylüyorlar. Başka görgü tanıklarına da ihtiyacımız var. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Oğlum her yere gitmiş olabilir. Çok çaresiziz.” dedi.

19 yaşındaki Veli’den 25 gündür haber yok | Arkadaşlarıyla Alaçatı’ya gitmişti, en son Delikli Koy’da görüldü - 4

Veli Eren'in babası Mehmet Atay ise her ipucunun kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Oğlumuzu o gün orada olanlar gördü. Mutlaka birileri görmüştür. Gören ne olursun emniyete bilgi versin. Başka hiçbir şey istemiyoruz. 16 gün Çeşme'de kaldım. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştılar. Yeri geldi evlerine bile gitmediler. Ancak hala çaresiziz. Halktan yardım istiyorum.” dedi.

19 yaşındaki Veli’den 25 gündür haber yok | Arkadaşlarıyla Alaçatı’ya gitmişti, en son Delikli Koy’da görüldü - 5
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