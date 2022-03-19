1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen açılış töreninde 1 hafta boyunca geçişlerin ücretsiz yapılacağını söylemişti.

Haberler - İHA 19.03.2022 - 10:12

1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı - 1

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı - 2

GEÇİŞ ÜCRETİ 200 LİRA

Köprüde bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak. Otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı - 3

Dünden itibaren hizmete giren köprü 1,5 saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürdü. Köprü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu da sağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı - 4
1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı - 5
1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı - 6

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