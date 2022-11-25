1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'top mermisi' figürü

1915 Çanakkale Köprüsü’nün kulelerine top mermisi figürü yerleştirilmeye başlandı.
Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürleri, 138 metre yüksekliğindeki kulelerin iki yakasına da yapılacak.
4 figürün her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yükseliğinde.
Yapıların yerleştirileceği kaidelerin 2’si geçen hafta köprünün Asya ve Avrupa’daki kulelerine kurulmuştu.
1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı 18 Mart 2022 tarihinde açıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yüksekliğe sahip kırmızı renkteki kuleler Türk Bayrağı’nı, Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı tarih 3’üncü ayın 18’ini, yani 18 Mart’ı simgeliyor.
770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte.